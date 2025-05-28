北上消費｜深圳逛最大俄貨集市   東涌直通巴享75折

深圳好逛的、好玩的地方有很多，集美食、好物於一體的購物中心也有不少，今天介紹一下寶安大仟里，這裡的「俄貨集市」是現時深圳面積最大的分店。

貨品種類由朱古力、伏特加、醃菜等食品，遍及至牙膏、護膚品等日用品，款式多樣；這裡還獨賣多款奶香味濃的俄羅斯雪糕，盛夏解暑必吃！現時「環島中港通」正增設東涌上車點，由香港到深圳只需45元，為大家提供多一項方便又廉宜的選擇。

想來玩一天的朋友，又可以到「就好潮玩」，其5萬呎的場館提供逾30個娛樂項目，包括碰碰車、VR電玩、桌球、保齡球、射箭等運動，此外還有闖關設施、娃娃機和攀岩區等，此外，店內還有免費及付費的夜間體驗工作坊及課程，內容涵蓋音樂、手工藝、體育、繪畫等範疇，「搶手」程度甚高，想玩記得盡早報名。

國潮也是亮點之一，除了非定期舉辦的漢服巡遊及漢服文化節外，「就好潮玩」還有多個非遺項目定期進行表演或展覽，例如元宵節有歌舞表演、中秋節有近6百年歷史的魚燈展覽；端午節則有提線木偶及舞龍舞獅表演等，是感受濃厚中華傳統氛圍的必到打卡位。

交通方面，可於東涌纜車站（東薈城）乘坐直通巴士，東涌深圳灣口岸票價為45元（75折，原價為60元，車程約30分鐘），其他往大灣區票價亦可享約9折優惠，站點包括深圳、廣州、開平、台山、三水、佛山、江門、番禺、順德、新會、花都、中山、西樵南莊、樂從、高明、珠海、澳門等等。

環島中港通

櫃台地址及上車點：香港大嶼山東涌達東路11號昂坪360東涌纜車站旅遊車停泊區（東涌市中心巴士總站對面，近港鐵東涌站B出口）

購票方式：環島中港通官網、微信小程序、支付寶小程序

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