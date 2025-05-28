  • 26°C
香港時間：2025528日 (三) 23:00

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上消費｜深圳逛最大俄貨集市   東涌直通巴享75折

休閒消費

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

深圳好逛的、好玩的地方有很多，集美食、好物於一體的購物中心也有不少，今天介紹一下寶安大仟里，這裡的「俄貨集市」是現時深圳面積最大的分店。

貨品種類由朱古力、伏特加、醃菜等食品，遍及至牙膏、護膚品等日用品，款式多樣；這裡還獨賣多款奶香味濃的俄羅斯雪糕，盛夏解暑必吃！現時「環島中港通」正增設東涌上車點，由香港到深圳只需45元，為大家提供多一項方便又廉宜的選擇。

想來玩一天的朋友，又可以到「就好潮玩」，其5萬呎的場館提供逾30個娛樂項目，包括碰碰車、VR電玩、桌球、保齡球、射箭等運動，此外還有闖關設施、娃娃機和攀岩區等，此外，店內還有免費及付費的夜間體驗工作坊及課程，內容涵蓋音樂、手工藝、體育、繪畫等範疇，「搶手」程度甚高，想玩記得盡早報名。

國潮也是亮點之一，除了非定期舉辦的漢服巡遊及漢服文化節外，「就好潮玩」還有多個非遺項目定期進行表演或展覽，例如元宵節有歌舞表演、中秋節有近6百年歷史的魚燈展覽；端午節則有提線木偶及舞龍舞獅表演等，是感受濃厚中華傳統氛圍的必到打卡位。

交通方面，可於東涌纜車站（東薈城）乘坐直通巴士，東涌深圳灣口岸票價為45元（75折，原價為60元，車程約30分鐘），其他往大灣區票價亦可享約9折優惠，站點包括深圳、廣州、開平、台山、三水、佛山、江門、番禺、順德、新會、花都、中山、西樵南莊、樂從、高明、珠海、澳門等等。

環島中港通

櫃台地址及上車點：香港大嶼山東涌達東路11號昂坪360東涌纜車站旅遊車停泊區（東涌市中心巴士總站對面，近港鐵東涌站B出口）

購票方式：環島中港通官網、微信小程序、支付寶小程序

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

 

相關文章

深圳親子遊︱羅湖口岸新商場快將落成　樓高10層過關後步行5分鐘即達
13:17 2025/05/20
深圳親子遊︱羅湖口岸新商場快將落成　樓高10層過關後步行5分鐘即達
靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳
15:47 2025/05/08
靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳
推廣非遺｜「耀中耀華教育網絡」推廣山東巨野工筆牡丹畫　傳承中國傳統文化
18:44 2025/05/22
推廣非遺｜「耀中耀華教育網絡」推廣山東巨野工筆牡丹畫　傳承中國傳統文化

你可能感興趣

深圳親子遊︱羅湖口岸新商場快將落成　樓高10層過關後步行5分鐘即達
13:17 2025/05/20
深圳親子遊︱羅湖口岸新商場快將落成　樓高10層過關後步行5分鐘即達
靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳
15:47 2025/05/08
靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳
推廣非遺｜「耀中耀華教育網絡」推廣山東巨野工筆牡丹畫　傳承中國傳統文化
18:44 2025/05/22
推廣非遺｜「耀中耀華教育網絡」推廣山東巨野工筆牡丹畫　傳承中國傳統文化
深圳 大灣區 文娛藝術 著數優惠 東涌

最高瀏覽

移英港男｜港男向香港銀行借巨款後移民英國　以為永不返港不用還錢結果自吃苦果
移英港男｜港男向香港銀行借巨款後移民英國　以為永不返港不用還錢結果自吃苦果
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
急症室最長等候時間（05月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月28日 時間16:05）
南海海槽大地震｜日本專家最新預測1時間必發生「南海海槽大地震」　恐誘富士山噴發逾6800萬人受災
南海海槽大地震｜日本專家最新預測1時間必發生「南海海槽大地震」　恐誘富士山噴發逾6800萬人受災
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸