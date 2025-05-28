企業營商｜香港企業最重視甚麼？　50%企業將增加市場推廣

企業要在經濟不穩下繼續向前行，美國運通發布的「2025年香港企業營商展望調查」結果顯示，本港企業最為重視策略性投資及健康現金流。

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超過四成企業預計在2025年增加廣告及市場推廣（50%）以及海外商務應酬及旅遊（43%）方面的支出

推動業務增長為影響投資優次的關鍵考慮因素

提高安全及靈活度為另一關鍵考慮，分別有45%和43%的企業計劃增加防範網上詐騙和數碼轉型方面的支出

調查中有一半企業（50%）料今年將增加在廣告和市場推廣上的支出。當中，62%企業計劃增加廣告和市場推廣的渠道，而61%企業希望製作更高質素的廣告和推廣以突圍而出，53%的企業則表示希望相關投資可助其開拓海外市場。

有七成半（75%）企業計劃在2025年於海外商務應酬及旅遊上維持（32%）或增加（43%）支出。增加支出的企業當中，64%企業指有意擴展海外潛在市場，61%則希望與海外的現有客戶加深關係。

數碼轉型：超過四成企業（43%）預計今年會增加數碼轉型的支出。當中，60%的企業旨在鞏固網路安全及預防網上詐騙，55%的企業希望提升付款和收款的速度和效率，52%的企業則指要跟上競爭對手在數碼轉型的步伐。

網絡安全及強化靈活度：四成半（45%）企業表示預計將增加在防範網上詐騙的支出，首三項原因為：計劃提升網站安全（53%），打算加強交易限制（51%），以及選用第三方防騙工具（49%）。

改善現金流措施：企業的首三選擇包括使用數碼支付以加快周轉速度（56%）、利用信用卡提供額外信貸期（49%）、及貸款或基金資助（48%）。

以上調查由美國運通委託益普索進行的2025年「香港企業營商展望調查」，在2024年12月至2025年1月以網上問卷形式進行，收集了超過500家來自11個行業、不同規模的企業意見，當中包括製造業、進出口貿易和批發業、零售業、運輸、存倉、郵政和速遞服務業、住宿和餐飲服務業、資訊與通訊業、金融與保險業、房地產業、專業和商業服務業、社會和個人服務業，以及醫療保健行業。



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