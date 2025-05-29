特首答問會｜李家超：對北都發展「心急如焚」　梁美芬關注國際調解院如何助加入RCEP

特首李家超今日到立法會出席行政長官互動交流答問會，與議員討論深化國際交往合作和加快發展北部都會區兩個議題。

李家超在開場發言時指，北都發展關乎香港長遠土地房屋、產業和競爭力發展，過去兩年北都發展已有不少進展，但形容對步伐仍是「心急如焚」。

經民聯梁美芬關注，如何可以國際調解院吸納更多資金人才以及加入RCEP《區域全面經濟夥伴關係協定》。李家超指，RCEP是香港很積極希望加入重要經濟網絡，經濟體將會是很大量促進不同機遇，他當然有個人想法，想先聽梁美芬說，國際調解成立如何增加RCEP優勢。

梁美芬指，下星期有專家團被邀請去RCEP青年創業論壇，有機會去表達「一國兩制」如何有利於R C E P，大灣區亦有澳門的成文法，她相信能夠說服，特別是阻撓香港加入的RCEP國家。舉例小範圍的高峰論壇，讓其了解香港人、事、物，能打動不必要障礙。

李家超提到，RCEP進入過程，有參加一些組別會講香港優勢，以及如何貢獻RCEP整個國家，香港發治建設、法律優勢，應該在探討時候講出來，若各個RCEP成員知道香港優勢，特別解決周邊商業爭端，例如國際調解院；香港國際仲裁排名第二，涉及金額排名方便比其他地區，證明香港仲裁是國際性，有些地區只是區域式。

選委界黃錦輝指，近年香港舉行的國際會議偏重商業為主，而與科學研究相關的大型國際會議相對較少，香港以建立國際創科中心及國際教育樞紐為目標。他建議，更着重推動大型國際學術會議，吸引全球科技人才和學者來港，其來港交流可多了解香港實際情況，引發其來港工作意向。

李家超認同教育是優勢，留學香港是品牌優勢，會支持和主動舉辦很多和教育方面有關，政府近期舉辦了不同會議，五月舉辦了國際教育展，有不同演講。香港是多元社會，林林總總會議應該舉行，例如金融會議；藝術應該舉辦，香港作為中外文化藝術中心；涉及整體國際關係，例如環球繁榮峰會。

李家超：港大學排名高要靠業界展示 比政府講更有公信力

不過，李家超提到，政府只得一個，十多萬公務員，因此，每個界別都應該共同努力。他指，支持任何教育會議展覽在港舉行，特別美國有些學生受到不公平對待，香港的大學排名這麼高，「要靠業界展示出來，比政府講更有公信力。」

選委界陳曼琪認為，轉化外訪中東法律服務業成果，需建立協同機制推動法律界出海；強化信保局角色，整合中東國家監管法例；深化配對合作。

李家超引述，今年中央的政府工作報告提到「香港要深化國際交往合作」，是說給香港政府及非政府人士聽，強調這是香港的責任，應是所有人的共同責任。

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