北都｜易志明冀投地考慮產業園發展、非純價高者得　李家超：會考慮以產業作主體

特首李家超今日到立法會出席行政長官互動交流答問會，與議員討論深化國際交往合作和加快發展北部都會區兩個議題。

自由黨易志明指，最近得知政府心目中片區發展，與業界心目中產業園發展方向不同，政府方案是，將幾塊相鄰土地，先由政府規劃，然後邀請有興趣人士參與，利用私人企業資金共同發展展。

易志明認為，應該採用產業園發展角色更合適，即有一些具規模的業界，夥拍創投基金、金融機構自我組合成為某一類型產業群體，建立互相支援生態系統，向政府提交產業園計劃，不是投地價最高便取得，不是價高者得，而是以產業園計劃判斷，以未來為香港帶來最高經濟效益作為考慮。

李家超指，認同易志明觀點，政府多年土土地房屋都是以土地房屋作考慮，較少重視產業發展，認為應該用創新方式應用在北部都會區。他認為，片區發展與產業園發展沒有矛盾，只是如何實踐，很多創新、創造方法都要想，現時外圍環境，香港財政狀況都不同，最高興見到很多以前思維改變，以前很多很微觀。他認為，易志明的觀點是宏觀角度看產業發展，是土地發展以產業主導為依歸，要看產業。

李家超表示，必然會研究易志明建議，北部都會區發展應用方式應創新，「包括以產業作為主體。」

選委界李浩然指，河套港深創科園是北都重要的環節，但9月份可入駐的8號樓及9號樓是「濕實驗室」的樓層，但沒有辦公室可配套，業界使用有困難，而辦公室樓層最快要2027年才可入伙，關注當局能否令到業界可盡快入駐。

李浩然建議，在這段時間可有租金優惠，讓業界可以用「濕實驗室」樓層部分位置作辦公室用途，又或能否提供簡易辦公室使用，長期而言可考慮設置共享實驗室。李家超指，內部更曾討論能否盡快提供辦公室等，相關政策局正在努力處理中，至於共享設施亦正思考中。

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