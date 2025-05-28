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Apple ｜iPad 也可自助維修　擴展維修服務內容

港聞

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 59 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

支援 iPad Air (M2 及更新型號)、iPad Pro (M4)、iPad mini (A17 Pro) 和 iPad (A16)。

iPhone 「自助維修計劃」已推出一段日子，Apple 今日宣佈，將 iPad 納入「自助維修計劃」，讓 iPad 擁有人能夠得到維修手冊、Apple 原廠零件、 「Apple 診斷」排解疑難程序、工具及租用工具套裝。

5月29日起，以上計劃支援 iPad Air (M2 及更新型號)、iPad Pro (M4)、iPad mini (A17 Pro) 和 iPad (A16)；涵蓋的組件包括顯示器、電池、相機及外置充電連接埠。

「自助維修計劃」於 2022 年推出，為有意自行維修的消費者提供 Apple Store 零售店及 Apple 授權服務供應商所使用的同一維修手冊、Apple 原廠零件和工具。Apple持續拓展自助維修服務，以支援更多產品與地區：隨著 iPad 納入計劃，該計劃現支援 65 款 Apple 產品，包括新近推出的 iPhone 16e、MacBook Air 與 Mac Studio。今年夏季，加拿大將成為 Apple 提供「自助維修計劃」的第 34 個國家。

Apple 同時宣佈擴展 Apple 維修服務，包括 Genuine Parts Distributor (原廠零件分銷商) 計劃最新細節，讓顧客與獨立維修服務供應商得以完成保養期以外的維修項目。Apple AppleCare 副總裁 Brian Naumann 表示，將維修服務擴展至更多顧客，讓他們得以在不影響安全、保障或私隱下，進一步延長產品壽命。

 

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