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美國學生簽證｜美國政府將註銷中國學生簽證　加強審查中國及香港學生申請

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

特朗普表示，政府將開始註銷中國留學生的簽證。

【美國升學/留學美國/美國學生簽證暫停】美國政府收緊外國學生逗留政策進一步擴大，當地政府表示，將逐步註銷中國留學生的簽證，並加強來審查來自中國、香港的簽證申請，同時，計劃要求所有申請到美留學的外國學生，必須接受社交媒體審查，引起全球高等教育界的強烈不滿。

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美國學生簽證｜美政府將「進取性」撤銷中國學生簽證

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）最新表示，政府將開始註銷（will start revoking）中國留學生的簽證，包括與中國有聯繫或就讀相關學科（critical fields）的留學生。聲明特別提及香港，指政府會修改簽證規定，加強審查所有來自中國及香港的簽證申請。

而美國政府已指示美國大使館和領事部門，停止為留學生和交流訪問安排新的簽證面試，當局未來數天將發布進一步指引。同時，要求哈佛大學提交外國學生名單，指校方取錄外國學生人數，最多只能佔學生總數的15%。

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翻查資料，2023/24學年赴美留學的中國學生有約27.7萬人，佔所有留學生第二位，而根據香港教育局去年10月的數據顯示，2024年中六畢業生當中，有67人到美國升學。

美國學生簽證｜加強審查留學生社交媒體內容

同時，美國總統特朗普亦計劃，要求所有申請到美國留學的外國學生，接受社交媒體審查（social media vetting），新政策大幅擴展現有審查範圍，可能涉及Facebook、Instagram、X、TikTok、Google、Snap、Reddit和Discord等主要社交平台的活動記錄。

綜合媒體報道，美國駐華大使館工作人員表示，目前未有收到相關訊息，又稱申請簽證和面談手續如常。

2023/24學年赴美留學的中國學生有約27.7萬人，佔所有留學生第二位。

另外，對於特朗普連番就國際學生簽證出招，有升學顧問日前接受傳媒訪問時表示，過去數天收到英國留學的查詢數字飆升，並提醒有意到英國升學的學生，要有心理準備短期內競爭可能會增加。國際升學選校平台Studyportals的數據亦顯示，今年1月至4月選擇赴美留學的人數，大減一半，相反，選擇前往歐洲、澳洲和新西蘭的人數持續增加。

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