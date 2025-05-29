怪病纏身丨單文柔遭怪病纏身逾月　公開素顏病容面腫眼發炎觸目驚心

【陳展鵬/單文柔/怪病/浮腫】48歲TVB視帝老公陳展鵬愛妻單文柔（Phoebe），近日在社交平台自爆怪病纏身致臉腫眼發炎，更公開嚇人的素顏病容照，健康惹憂，有粉絲估計她極可能是患1種常見都市病。

單文柔2018年與大自己13年的TVB視帝陳展鵬結婚後，翌年即誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta），一家三口幸福美滿。不過，單文柔近日於IG卻慨嘆表示看似風光的表面，其實亦會有不如意的事，並自爆自己整個4月都在生病的狀態中度過，並公開素顏極度浮腫的病容照。

不知道點解從眼睛發炎、臉部腫脹、直至到頸部腫痛，起初以為沒什麼都是小問題就沒放心上，但這樣斷斷續續持續了很久都未好、亦搵唔到原因甚至還影響了正常的工作和生活。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

單文柔因此開始意識到或者是身體發出了訊號，於是去看了醫生，才知道自己確需要好好開始休息。她亦開始重新整理自己生活:

調整自己的精神和身體狀態。我開始想專注自己，去了看演唱會、出門去運動出汗、去做SPA緩解身體的緊張、出門曬曬太陽吸收維D，強迫自己停下來、慢下來，給自己叉叉電。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最後她更呼籲大眾必需要愛惜健康:

無論你做咩工作，承擔乜嘢都好，自己嘅身體健康同埋精神健康都好緊要。喺不停努力嘅路上，適當嘅休息係好緊要㗎，只有自己狀態好咗，先至可以有更加好嘅工作、成果，能夠照顧你愛嘅人！

最新影片:

儘管單文柔始終沒有於文中交代自己所患何病，不過有許多粉絲紛估計這位人妻極可能是甲狀腺出問題，提醒她「要留意甲狀腺同淋巴」、「係唔係甲亢啊，我上年都有呢個問題」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映: 甲狀腺亢進症常見徵狀

耳鼻喉科專科醫生李學楠表示甲狀腺亢進症誘發原因，其實沒有特定，但通常第一次病發年紀大約20至40歲。除了一般人比較認知的大頸泡、眼突之外，甲狀腺亢進症常見病徵還包括以下7項:

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5