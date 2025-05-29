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林峯紅館演唱會︱古天樂「香港隊長」look壓軸登場　合唱《天命最高》宣布《尋秦記》元旦上映

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

古天樂任林峯紅館演唱會壓軸登場，合唱《天命最高》宣布《尋秦記》元旦上映。

【林峯 / 古天樂 / 尋秦記】林峯相隔九年再次舉行紅館演唱會，一連七場【GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025】昨晚（28/5）圓滿結束，最後一晚獲家人捧場，還有大批圈中人到場支持，包括：黃浩然夫婦、張繼聰，謝安琪、陳山聰一家三口、胡杏兒和丈夫李乘德等。

林峯個唱最後一晚請來老闆古天樂壓軸登場，先與林峯驚喜合唱《尋秦記》主題曲《天命最高》，接著響起《今期流行》不僅全場尖叫，更掀起整晚高潮，古老闆談到被形容為「都市傳說」的電影版《尋秦記》，他正式宣布將會於元旦上映。

林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓　常在心重逢程亮爆喊：10幾年無見

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林峯紅館演唱會︱張繼聰稱古天樂為「香港隊長」

之後，林峯換衫時間由古老闆再高歌一曲，唱出另一經典名曲《男朋友》，連主角林峯都表示，可以獲老闆加持可算是圓了整個演唱會團隊的夢想。

另外，他們在演唱時走向觀察席時，古天樂將咪遞給在席上當觀眾的張繼聰並叫對方「講幾句。」，於是張繼聰提大家記得睇《尋秦記》電影，並因為古天樂的一身打扮有幾分似美國隊長的戰衣，於是阿聰幽默稱古天樂為「香港隊長」。

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