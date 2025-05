林峯紅館演唱會︱古天樂「香港隊長」look壓軸登場　合唱《天命最高》宣布《尋秦記》元旦上映

【林峯 / 古天樂 / 尋秦記】林峯相隔九年再次舉行紅館演唱會,一連七場【GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025】昨晚(28/5)圓滿結束,最後一晚獲家人捧場,還有大批圈中人到場支持,包括:黃浩然夫婦、張繼聰,謝安琪、陳山聰一家三口、胡杏兒和丈夫李乘德等。

林峯個唱最後一晚請來老闆古天樂壓軸登場,先與林峯驚喜合唱《尋秦記》主題曲《天命最高》,接著響起《今期流行》不僅全場尖叫,更掀起整晚高潮,古老闆談到被形容為「都市傳說」的電影版《尋秦記》,他正式宣布將會於元旦上映。

林峯紅館演唱會︱鍾嘉欣任林峯演唱會嘉賓 常在心重逢程亮爆喊:10幾年無見

林峯紅館演唱會︱張繼聰稱古天樂為「香港隊長」

之後,林峯換衫時間由古老闆再高歌一曲,唱出另一經典名曲《男朋友》,連主角林峯都表示,可以獲老闆加持可算是圓了整個演唱會團隊的夢想。

另外,他們在演唱時走向觀察席時,古天樂將咪遞給在席上當觀眾的張繼聰並叫對方「講幾句。」,於是張繼聰提大家記得睇《尋秦記》電影,並因為古天樂的一身打扮有幾分似美國隊長的戰衣,於是阿聰幽默稱古天樂為「香港隊長」。

