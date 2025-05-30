健康博覽2025｜6月13至15日第18屆健康博覽開鑼　近百款健康產品震撼價優惠+筍爆產品

第18屆健康博覽 全面為您生活護航

關心自己 照顧父母 健康第一

健康新起點 就在這三天

第18屆健康博覽將於6月13至15日在香港會議展覽中心5FG展覽廳盛大舉行。參展商涵蓋醫藥、科技、保健、服務等健康產業。今屆健康博覽將為參觀者帶來更多震撼價優惠、筍爆產品、專業醫療講座，以及非常實用的保健知識等等，保證驚喜！另外，為響應政府「促進銀髮經濟工作組」的「銀髮消費」措施，今屆博覽特別策劃「閃閃銀光活力派」主題活動，為銀髮族提供專屬優惠及實用健康講座等，落實對長者的身心關懷，同時帶動銀髮消費。

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第18屆健康博覽焦點：

健康帶回家震撼價 產品低至$10

大會特設「健康帶回家」震撼價大特賣。大會準備了接近100款，數量超過6,000份，零售總值$200萬的優質健康產品，以極筍價：$10、$30、$50發售！

閃閃銀光活力派 銀髮族有著數

現場特設「銀髮專區」，參觀者購物時出示樂悠咭，即可到專區以優惠價：$8、$28、$48選購健康產品。大會更首辦「 閃閃銀光大獎」，精選優質且適合長者的產品，並由健康大使謝雪心同時擔任「銀髮精明消費大使」；得獎的產品將貼上得獎標示，老友記入展參觀時可跟隨「閃閃銀光大獎」揀選產品，做個精明消費者。

此外，一連三天，香港研討會舞台設有樂齡人士專屬的健康講座，參加者可於講座後獲贈精美禮品乙份 。

健康加碼賞

於「健康博覽2025」場內電子消費滿指定金額即可獲得豐富禮物！其中包括: 925純銀半卡仿鑽耳環乙對 及 Kawai 日本肝油丸C20 一罐。

星級健康大使面對面

大會邀請了三位星級健康大使：知名藝人謝雪心、杜大偉，以及《美麗40路》季軍周雅韻親臨現場，與大家分享健康心得之餘，更會與觀眾玩問答遊戲，答中問題可獲禮品1份！

知名品牌進駐 為你健康護航

多個香港知名健康品牌，包括德國寶、維特健靈、馬百良、救心、依飛、位元堂、大棧等，進駐屆展覽，為您健康護航。

專業健康服務 免費諮詢

註冊營養師團隊提供免費一對一諮詢服務，無論是體重管理、三高、糖尿、脂肪肝，還是兒童營養問題，都能獲得專業的飲食及補充品建議。

香港健康研討會 專業健康講座

香港健康研討邀請了資深醫療專家及醫生分享實用健康資訊，無商業推銷，助你增進保健知識。