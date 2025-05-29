颱風命名2025｜熱帶氣旋新增3個名字 天馬/海星/布里由哪個國家提出？【附20大港人票選颱風名】
撰文： TOPick教育組
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【颱風命名2025/颱風名字/熱帶氣旋/天文台】颱風委員會最新公布西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單，今年新增3個新名：「布里」、「海星」及「天馬」，取代舊有名字「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」。
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颱風新名字2025｜天馬/布里/海星 哪個國家起名？
3個新的颱風（熱帶氣旋，tropical cyclone）名字分別由中國、韓國和越南提出:
|名字
|意義
|提出國家
|天馬（Tianma）
|中國古代神話中的飛馬
|中國
|布里（Bori）
|大麥
|韓國
|海星（Saobien）
|棘皮無脊椎動物，通常呈星形
|越南
新名字於颱風委員會的第57屆會議中通過採用。颱風委員會為聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（ESCAP）和世界氣象組織（WMO）轄下的組織。根據慣例，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。今次3個新名字將取代「杜蘇芮」（Doksuri）、「蘇拉」（Saola）和「海葵」（Haikui）。
- 超強颱風「杜蘇芮」：2023年7月下旬吹襲菲律賓期間，造成至少25人死亡，超過245萬人受災，經濟損失超過54億菲律賓披索。「杜蘇芮」也在中國造成約295萬人受災，經濟損失超過147億元人民幣；
- 超強颱風「蘇拉」：2023年8月下旬為菲律賓北部帶來狂風暴雨，造成至少兩人死亡，超過116萬人受災，經濟損失超過24億菲律賓披索；
- 強颱風「海葵」：2023年9月初吹襲中國期間，造成超過159萬人受災，經濟損失超過50億元人民幣。
颱風新名字2025｜天文台預測今年5至8個颱風擊港
香港也很快就進入颱風季節，天文台2025年3月預測，今年進入香港500公里範圍內（距離400至500公里香港天文台可能會考慮發出3號風球）的熱帶氣旋數目正常至偏多，約5至8個；風季可能於6月或之前開始，10月或之後結束；總雨量接近正常。不過，本港仍有機會受暴雨及局部地區大雨影響，天文台呼籲市民為風雨季作好準備。而隨着氣候持續暖化，預料香港年平均溫度偏高。
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颱風命名2025｜颱風名由來
颱風的名字其實由不同的國家命名。2000年開始，西北太平洋及南海所生成的熱帶氣旋名稱由颱風委員會命名，14個委員會成員各提供10個，共140個名字，再由設於日本東京隸屬世界氣象組織之區域專業氣象中心（RSMC）負責依排定順序統一命名；140個名字約6年會用完一輪，其後由第一個重新開始。按慣例，造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋會被除名，再由提供該名字的成員提交替補名字予颱風委員會考慮。
點擊圖片即睇香港提供的10個颱風名字：
延伸閱讀：2025年起生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字表
颱風命名2025｜港人投票選出的颱風名字
香港也是颱風委員會成員之一，香港天文台2023年曾舉辦「熱帶氣旋名字徵集活動」，選出更多合適及具香港特色的名字，同時希望藉此提高市民對熱帶氣旋相關災害的警覺性及認識。超過2萬港人投票後，以下得票最高20個名字加至香港提供的熱帶氣旋名字「候補名單」：
|名字
|意義
|1.奶茶 Milktea
|香港一種受歡迎的飲品
|2.青馬 Tsing-ma
|香港一條連接機場及市區的地標大橋
|3.火龍 Fo-lung
|舞火龍是香港傳統的中秋節慶活動
|4.點心 Dim-sum
|香港著名美食
|5.麻雀 Sparrow
|一種香港常見鳥類
|6.水仙 Shui-sin
|香港農曆新年一種常見的年花
|7.小龍 Siu-lung
|「小龍」是已故武打巨星李小龍的名字
|8.霓虹 Neon
|五光十色的「霓虹」招牌曾是香港夜景的一大特色
|9.醒獅 Sing-si
|融合武術、舞蹈、音樂等為一體的傳統民俗文化，有吉祥之意，是非物質文化遺產
|10.白鷺 Egret
|白鷺是一種香港常見的水鳥
|11.香片 Heung-pin
|是香港酒樓常見的茶飲
|12.海威 Hoi-wai
|香港海洋公園已故的殺人鯨的名字
|13.貝貝 Pui-pui
|「貝貝」是居於香港濕地公園的一條灣鱷的名字
|14.相思 Sheung-si
|一種香港常見雀鳥「暗綠繡眼鳥」的別稱；「相思樹」亦是一種常綠喬木，為香港早期的「植林三寶」之一
|15.紅豆 Red-bean
|紅豆常用於製作各種香港特色食物及飲品，如紅豆沙和紅豆冰等
|16.石板 Stoneslab
|石板街是香港一條富特色的街道，中環砵典乍街的別稱
|17.白蘭 Bak-lan
|香港一種常見的常綠喬木
|18.舢舨 Sampan
|穿梭於香港避風塘的傳統小船
|19.帆船 Junk-boat
|中式帆船是香港早期重要的交通工具，也印證了香港漁業的發展
|20.樹蛙 Treefrog
|盧氏小樹蛙是香港特有的品種
|資料來源：香港天文台
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