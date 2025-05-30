小一統一派位2025｜小一派位6.4放榜79.7%人獲派首三志願　滿意率三年來首次跌穿8成【附叩門貼士】

【小一放榜/統一派位/升小2025】2025年度小一統一派位結果將於6月4日公布！教育局今天（30日）表示，本年度共有19,489名學生參加統一派位，較去年增加285人，獲派首三個志願學校的學生不足80％，是三年來首次跌穿八成。而連同自行分配學位階段，今年整體派位滿意率為90%，亦較去年減少逾2%。當局提醒家長，即使派位結果未如理想，仍需到相關學校辦理註冊。

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小一統一派位2025｜獲派首三志願滿意率較去年跌4%

教育局表示，今次共有19,489名學生參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的人有15,538人，佔79.7%，較去年83.7%大跌；而自行分配學位及統一派位階段，獲派首三個志願學校的學生整體滿意率為90%，同樣較去年的92.2%為低。

統一派位分兩部分，甲部佔統一派位學額10%，即不受學校網限制，家長可選擇最多3所任何校網的學校，餘下九成統一派位學額會在乙部，家長須選擇子女所屬學校網的學校。25/26學年參加統一派位的學生中，獲派甲部有2,191人，乙部則有17,298人。

小一統一派位2025｜3大主要途徑得悉派位結果

教育局表示，若家長在填寫統一派位「選擇學校表格」時，已填寫手提電話號碼並同意接收派位結果短訊，放榜日當天將會收到相關結果。而香港郵政亦會於6月4日及5日，向所有申請人派遞《小一註冊證》，如派遞時無人收件，家長需於下一個工作天憑「領取郵件通知卡」到指定郵政局領取。

同時，已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於放榜日當天上午10時起，透過電子平台查閱統一派位結果。

▲ 2025年度小一統一派位結果將於6月4日公布。（香港經濟日報資料圖片）

小一統一派位2025｜所有獲派位學生必須到學校註冊

不論子女獲派的學校是否心儀學校，所有申請人家長必須在6月10至11日的學校辦公時間內，到獲派學校辦理註冊手續。教育局再次提醒家長，若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校負責註冊的人員聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

小一統一派位2025｜叩門帶備文件

若擔心統一派位結果未合心意，家長可提前了解和做好「叩門」安排，不少官津小學的學校網站，已上載叩門申請日期、要求、申請手續和有關安排。雖然每間學校要求不一，大致需要準備以下文件：

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小一統一派位2025｜Portfolio宜備有3大特點

升學面試首席顧問、御學軒集團創辦人鄧家豪接受TOPick訪問時表示，家長務必提前備妥文件，每日緊盯心儀學校官網的更新，叩門文件除了幼稚園校長的推薦信，強調學生優勢，家長準備的個人履歷（Portfolio）亦是學校認識孩子的第一印象，必定要「精」而「準」。

個人履歷（Portfolio）準備內容 基本資料： 以列表方式交代學生基本資料，包括姓名、出生日期、就讀幼稚園、證件照片及父母姓名等。（備妥證件照、出生證明、成績單/畢業證書副本） 精準表達優點： 按時間及重要程度，以列表排列不多於10項獎狀及活動證明（按學校要求決定是否附上副本） 附件： 不多於10幅有特色課外活動照片與簡短說明（對應優點或精彩家庭生活）

小一統一派位2025｜自薦信內容

除了Portfolio，家長叩門時，亦要為子女撰寫好跟學校理念有關的自薦信，不要過份「籠統」和「冗長」，盡量以一頁交代重點：

1. 清楚讚賞學校特色，深入瞭解目標學校的教學方針，有新近實例支撐；

2. 真實呈現孩子優勢，結合實例說明性格與能力，最好能結合獎項或活動證明；

3. 傳遞家庭教養價值，簡述家庭教育如何與校方理念契合；

4. 用詞有禮誠摯，並附上聯絡方式，展現積極態度。

▲ 鄧家豪表示，家長務必提前備妥叩門文件，每日緊盯心儀學校官網的更新。

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