長壽飲食｜男子身體虛弱需人攙扶　醫生教「每日吃5隻雞蛋」　1個月後結果驚人【附高齡營養攝取建議】

【營養不良／雞蛋／虛弱】日本一名虛弱伯伯直言自己「人生最後一次看醫生」來求醫，聽從醫囑每天吃1種食物，1個月後「滿血回歸」，身體的不適竟然不藥而癒。

據《東洋經濟》報道，日本肝臟權威醫生栗原毅近日在新書中分享一項臨床案例，該名80多歲虛弱伯伯來求醫時身體極度虛弱，需由兒子攙扶才能行走，甚至向醫生表示「這可能是我最後一次看診」。經血液檢查發現，其白蛋白數值僅3.3 g/dL（成人正常值為3.5至5.0 g/dL），顯示嚴重營養不良。栗原毅建議患者每日食用5顆水煮蛋補充蛋白質。

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長壽飲食｜嚴重營養不良 靠食蛋1個月「滿血回歸」

患者遵從醫囑一個月後回診，不僅能自行行走，氣色也大幅改善。血液檢查顯示白蛋白數值回升至4.1 g/dL，兩個月後更達到4.7 g/dL。患者自述，持續攝取雞蛋後，精神與體力明顯恢復，整體健康狀況宛如「換了一個人」。

長壽飲食｜白蛋白與健康長壽關聯

栗原毅分析，動物性蛋白質能有效提升白蛋白數值，進而增強營養運輸能力。東京老年醫學研究所研究證實，白蛋白水平較低者死亡風險較高，維持良好數值有助延長健康壽命。醫師特別強調，對於肉類攝取受限的長者，雞蛋是優質蛋白質來源，且現代醫學已證實適量攝取不會造成膽固醇問題。

長壽飲食｜高齡營養攝取建議

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栗原毅提出具體建議：

長者白蛋白數值以維持4.5 g/dL為理想目標

均衡攝取肉類與蛋類等動物性蛋白質

雞蛋是無法大量吃肉長者的重要蛋白質來源

蛋白質｜攝取量視乎體重而定

健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）曾受訪拆解蛋白質對健康的重要性。Amy指出，人體每日所需的蛋白質因體重而異，一般成年人的蛋白質每日建議攝取量，為每公斤體重約攝取0.8-1.0克。以一名60公斤的成年人為例，他的蛋白質建議攝取量為48-60克，即約6-8兩瘦肉。

蛋白質不足4大跡象

若蛋白質攝取不足，有機會令身體出現一系列問題，我們可從以下跡象檢視自己是否蛋白質攝取不足：

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1. 免疫力下降

蛋白質負責製造白血球、抗體等免疫細胞，若身體的蛋白質攝取不足，容易導致免疫力下降。

2. 容易疲倦

蛋白質亦是紅血球的重要原素，缺乏蛋白質會使紅血球的製造減少，或出現疲倦、面色蒼白、頭暈等症狀。

3. 頭髮、指甲變得脆弱

身體內的肌肉、頭髮、指甲等同樣由蛋白質組成，因此缺乏蛋白質攝取可導致肌肉流失、頭髮變得稀疏、指甲變得脆弱等症狀。如出現頭髮脫落問題嚴重、指甲變軟的問題，有機會是身體缺乏蛋白質的跡象。

4. 影響荷爾蒙分泌

人體內部分荷爾蒙由蛋白質合成，長期缺少蛋白質攝取有機會影響荷爾蒙分泌，從而影響新陳代謝，例如出現女性月經紊亂的狀況。

蛋白質｜素食者或少進食肉類的人較易缺乏蛋白質

Amy表示，蛋白質經消化後會分解成氨基酸，而當中有九種為人體的必須氨基酸，身體無法合成，必須從飲食中攝取。

她提到，素食人士或少進食肉類的人士較易缺乏蛋白質。如發現蛋白質攝取不足，應在每餐正餐中加入優質蛋白質，例如：

瘦肉

蛋類

海鮮

豆類製品

牛奶

另外，亦可以手心分量的無添加烘焗果仁、枝豆作為小食，補充蛋白質，或在白飯中加入藜麥、黃豆、黑豆，增加植物性蛋白質的攝取。

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