公屋改造｜150呎最細納米公屋極限大改造　善用空間梳化/投影機應有盡有

香港寸土寸金，能夠獲派公屋即使是最細的一人單位也是相當幸運。有公屋住戶在小紅書分享自己將150呎的「納米」公屋單位，由逼仄狹窄的空間改造成舒適的安樂窩，令網民齊齊讚好。

空間大改造｜150呎納米單位大改造 2房1廚1廁更有閣樓儲物空間網民：設計師很厲害！

公屋改造｜150呎最細納米公屋極限大改造

樓主以「香港最細公屋15平方米（150呎）大改造」為題發帖，指日前他獲派150呎一人公屋單位，屋內擁擠逼仄，光線被遮擋，樓主以極致的空間利用將有限的空間改造成舒適的房間，甚至規劃出「客廳」區域。

據圖片可見，單位內部空間狹窄，改造前僅有一張碌架床、一個櫃子、一張桌子及一個天花板的入牆櫃，天花的燈光更被碌架床上層遮擋，下層較為昏暗，更顯逼仄；而空間內的盡頭這分別是廁所和廚房。

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公屋改造｜米色裝修風格 梳化、投影機應有盡有

經過樓主重新規劃空間，一番改造後，屋內環境大變樣。他將屋內除天花入牆櫃外的所有物品清除，重新將牆面粉刷，整體裝修風格為米色。空間內放下一張雙人梳化，一條樓梯連接一張上層床，牆面增加了可儲物置物的櫃子，床邊放置了一個衣帽架及空氣淨化機。

樓主又利用入牆櫃加裝射燈，再將投影機掛置在床頭，直接將畫面投射到沙發對面的牆上，宛如一個小型小客廳。而廚房和廁所的門分別換成米色布簾和木質門，與房間色調相互協調，更顯溫馨。

▲ 改造後屋內溫馨，視覺上更加開闊。（取自小紅書）

公屋改造｜網民：好溫馨！

樓主的改造令網民嘖嘖稱奇，甚至紛紛詢問屋內物品的購買方式，「犀利」、「電視櫃好靚呀，請問邊度買？」、「電箱遮塊的那個在哪裡可以買？」、「感覺挺好的，小小的單人臥室」、「還蠻溫馨的，這麼小能有獨立的廚房和廁所，非常不錯啦」、「但凡胖一點都進不了洗手間」。

不過，亦有人認為改造後空間仍舊狹窄，「加咗床之後都係迫，梳化可以用變形梳化，一個梳化可以變上下格床，係麻煩啲，同埋被枕頭呢啲要搵地方擺」、「返歸會抑鬱」。

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