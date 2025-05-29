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營養學家專欄｜如何解決吃糭後飽滯問題　營養學家5妙招消膩解滯

兒童健康

撰文： 蕭婉芹

發布時間： 2 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

營養學家專欄｜如何解決吃糭後飽滯問題　營養學家5妙招消膩解滯

端午節即將到來，大家一定小不了吃糭。這些或鹹或甜的糯米糭子用竹葉包裹，裏面裝滿了各種食材，有五花肉、鹹蛋黃、栗子、蓮子、紅豆蓉等，這對你的健康意味着甚麼價值呢？

糭主要由糯米和肥肉製成，意味着熱量很高！一隻中等大小的糭所含熱量平均超過500卡路里，相等於吃了超過兩個漢堡包。而糯米幾乎是純碳水化合物，會導致血糖快速升高。鹹味糭，特別是含有豬肉和鹹蛋的版本，含有大量脂肪和鹽，且纖維含量低。

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許多人吃糭後，會出現飽滯或消化不良的情況，主要原因是糯米富含支鏈澱粉，與一般米相比，這種澱粉不易被消化酵素分解，令糯米較難消化。這從而會減慢胃排空並導致沉重、飽滯的感覺。另一方面，由於糭的纖維含量低、脂肪高，低纖維會減緩消化，高脂肪會延遲胃排空，導致腹脹。

雖然吃糭談不上甚麼營養價值，但一年一度的端午佳節不吃個糭子，好像少了點味兒！那如何解決吃糭後飽滯的問題呢？

  • 1.吃糭時，要慢慢徹底咀嚼，充分的咀嚼有助於胃部消化。
  • 2.與家人朋友一起分享糭子，並搭配蔬菜，富含纖維的蔬菜或沙拉，可有助於消化。
  • 3.飲品可以選擇酵素和溫水，加強腸胃的消化功能。
  • 4.吃糭後，避免立即躺下，可以來個飯後散步，幫助腸胃蠕動。
  • 5.糭子含各種不同的餡料，選擇糙米或混合穀物代替糯米，全穀物可增加纖維更容易消化，同時亦是較為健康之選。

吃糭是端午節的傳統習俗，了解糭子的營養成分和對消化的影響，可以助你做出更健康的選擇並適量享用。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《吃糭吃滯了嗎？》；本文作者為Natural Plus 首席營養師、東華學院營養講師 (營養，食物與疾病的環球視野) 。

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撰文 : 蕭婉芹 營養學家

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