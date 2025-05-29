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染色體異常｜Coffee相隔6年喜懷二胎　驗血發現BB染色體異常當場爆喊︰未確定能否順利出世

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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Coffee相隔6年喜懷二胎，驗血發現BB染色體異常當場爆喊︰未確定能否順利出世 。

【林芊妤懷二胎/懷孕/13號染色體】35歲的林芊妤（Coffee）於2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下愛子翟德彥（伯伯），卻在2021年經歷流產的傷痛。如今，Coffee相隔6年喜懷二胎，驗血發現BB 13號染色體（巴陶氏綜合症）異常，壓力爆發當場哭成淚人。究竟如何檢測染色體異常？

Coffee懷二胎｜相隔6年喜懷二胎

Coffee從11年前因緋聞風波離開TVB，轉型成為瑜伽KOL，打造百萬YouTuber事業，成為健康生活的標誌性人物。她於2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下愛子翟德彥（伯伯），卻在2021年經歷流產的傷痛。如今，Coffee在社交平台宣布懷上第二胎四個月，心情很忐忑，她在YouTube影片中分享懷孕歷程時，提及胎兒13號染色體檢查出現異常，恐與嚴重的「巴陶氏綜合症」有關，談及此處不禁淚流滿面，多次停頓整理情緒，令人心痛。

Coffee懷二胎｜意外的喜訊：放棄後自然來臨

Coffee在IG貼文中提到，早在兒子彥彥六歲時，她已完全放棄再生育的念頭。然而，意外的懷孕讓她感嘆「當你放棄了就自然會有」的道理。她笑言，第二胎的孕肚比第一胎更難隱藏，回想六年前懷彥彥時，即使到六個月仍有明顯腹肌，但這次僅四個月，孕肚已「藏不住」，尤其穿著運動服時，小腹更是顯而易見。她透露，日前在澳門出席活動時，因尚未公開懷孕消息，整天都在努力收腹，結果隔天腹肌兩側酸痛得像做了高強度訓練，讓她哭笑不得。

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Coffee懷二胎｜驗血報告出問題坦言「驚恐中勇敢面對」

然而，這次懷孕的喜悅並非毫無陰霾。Coffee坦言，驗血報告的結果讓她整整一個月心情低落，甚至用「驚恐」來形容當下的情緒。她表示，這次懷孕歷程充滿波折，胎兒能否順利健康出生仍是未知數。儘管如此，她選擇以積極的態度面對挑戰，並決定將這段經歷公開分享，希望能鼓勵更多人。她寫道：「無論小寶寶能否順利健康出世，我也認為我這次的經歷是很值得分享給大家的。」這份坦誠與堅強，讓不少粉絲為之動容。

Coffee懷二胎｜淚訴巴陶氏綜合症風險

Coffee還提到部分網友早已憑敏銳觀察力猜到她懷孕，甚至私訊恭喜。她笑問：「真的有那麼明顯嗎？」原本計劃早點公布喜訊，以便「光明正大做大肚婆」，但因驗血報告的問題，她一度猶豫是否公開。最終，她選擇勇敢面對，並以真誠的態度與粉絲分享這段特殊經歷。

Coffee提到做了T21、18及13號染色體檢測，報告顯示13號染色體存在邊界異常，這可能指向嚴重的「巴陶氏症」（Patau Syndrome）。此症通常伴隨多重生理缺陷，例如心臟缺陷、腦部發育異常、智力不足、生長遲緩、手指變形、兔唇，甚至多指畸形等。得知結果的Coffee難掩焦慮，作為母親的她忍不住淚流滿面，懷孕期間的情緒波動更讓她情緒崩潰。

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醫生為她分析了幾種可能性以排除高風險：首先，胎兒可能是雙胞胎之一，因13號染色體異常而導致一胎流產，留下微量異常基因；其次，Coffee可能曾有未察覺的早期流產，誤以為是正常經期，導致異常DNA殘留體內；最後，也可能是胎盤本身存在13號染色體問題。醫生安慰她不必過分緊張，但作為母親，Coffee又怎能不擔心？她坦言，得知結果後內心充滿恐懼，說到動情處不禁哽咽，淚水止不住地流下。

Coffee懷二胎｜女藝人第二胎曾因巴陶氏症需人工流產

她在影片中提到自己「嗰晚我打俾呢一行個bb有呢個問題，佢話當時一check已經係高風險……」雖然她未有提及對方是瑜珈界還是演藝界，但莊韻澄就曾經因為第二胎患有巴陶氏症，需要做流產手術。

2022年，莊韻澄出席活動時，開心宣布懷孕4個月，更希望可以湊夠一個「好」字，讓囝囝可以有個伴。及後她在社交平台表示要跟腹中的女兒告別，她寫道︰「女兒因染色體T13出現問題，患上罕有的巴陶氏症，要在20週前接受終止懷孕手術。雖然我們緣份只有4個多月，但我仍然感受到懷著女兒的幸福，感恩你的到來讓我學習面對無常，永遠愛你的媽媽。」最後莊韻澄需要到醫院進行引產手術，人工流產誕下女兒，當時她在帖文附有女兒小腳印的紀念冊，並載有一段文字︰「走過凡間的小天使，希望他/她可以在天堂繼續快樂成長，生命生生不息，祝福處處散播，然而您們不是孤獨，愛和被愛仍然繼續」、「您永在我心中」。

染色體異常｜非侵入性產前基因檢測（NIPT）

據本港衞生署資料，醫管局的NIPT主要檢測胎兒是否患三體綜合症（即某一對染色體多了一條），包括唐氏綜合症（T21）、愛德華氏綜合症（T18）和巴陶氏綜合症（T13）。

T13巴陶氏症發生率約2萬分之1，通常為自發性變異，不是父母遺傳造成，而隨著婦女懷孕年齡愈高，發生機率會越高。胎兒如有巴陶氏症，大多數會流產，或因身體缺憾而早夭。巴陶氏症患者多了1條第13號染色體，患者通常在子宮內發育不良，多數會出現先天性心臟缺陷、腦畸形、小腦及脊髓出現異常，面部易出現唇裂、低位耳或畸形、小眼症或失明等，而其他器官亦容易出現異常，且大多數患者有智力不足，平均壽命約4至6個月，絕大多數的患者在1歲前夭折。

隨著醫學科技的進步，非侵入性產前基因檢測（NIPT）成為孕婦篩查胎兒染色體異常的重要工具。NIPT透過抽取孕婦的周邊血液，分析其中的胎兒游離DNA，能在懷孕10周以上安全地篩檢胎兒是否存在染色體異常，為孕期健康管理提供了更精確且安全的選擇。

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