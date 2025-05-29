單文柔患病︱陳展鵬太太自揭受頑疾纏身　單文柔眼睛發炎臉部頸部腫脹：斷斷續續持續很久

【單文柔 / 香港小姐 / 視帝 / 陳展鵬】單文柔（Phoebe）被頑疾纏身！現年35歲的藝人單文柔在2016年參選香港小姐，由此入行成為藝人，並於2018年與視帝陳展鵬結婚，在2019年誕下女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta）。

婚後，單文柔不時在社交平分享家長生活照，一切看似十分美滿，可是她在前晚（5月27日）卻在社交平台道發文，表示她整個4月都被疾病纏身。

恩愛夫妻丨陳展鵬夫婦為愛女5歲生日花盡心思 被小豬比一句說話感動

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

單文柔患病︱身體發出警號

單文柔表示於4月時突然眼睛發炎、臉部腫脹及頸部腫痛，她更上載病容照片，表示大家在社交媒體都盡量展示自己最好的一面，但事實人生定有不如意時，稱：「大家都在社群媒體上展現自己最好最風光的一面，但其實大家都是人一個，一定會有不如意的事，凡事都不要對比有落差，多關注自己才會更好 沒想到自己整個4月都在生病的狀態中度過。」

她續指：「不知道點解從眼睛發炎、臉部腫脹、直至到頸部腫痛，起初以為沒甚麼都是小問題就沒放心上，但這樣斷斷續續持續了很久都未好、亦搵唔到原因，甚至還影響了正常的工作和生活。我開始意識到是不是我的身體發出了訊號，去看了醫生才知道我的確需要好好開始休息，調整自己了。」一眾藝人比如鍾晴、張寶兒 、麥雅緻，以及網民紛紛留言慰問及送祝福。

其實，單文柔早在5月20日曾發文表示4月健康出問題，而從當日照片所見，她臉部已消腫，相信現已康復。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5