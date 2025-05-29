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肺炎致命︱41歲女子早產孖女染肺炎 入ICU搶救26日不治離世　大女兒同感染肺炎亡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 32 分鐘前

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41歲女子早產孖女染肺炎 入ICU搶救26日不治離世　大女兒同感染肺炎亡

【肺炎／高齡懷孕／高齡產婦／雙胞胎／順產】R.I.P！日前，内地一名41歲女子在順產雙胞胎女兒後不幸感染嚴重肺炎，經過26天ICU的治療無效後去世；更殘忍的是，剛出生的雙胞胎女兒同樣感染肺炎，大女兒在出院回家後無徵兆離世，令人痛心。

據内地媒體報道，5月25日，一網民發訃告悼念自己的妻子和孩子。離世的妻子馬紅玉年僅41歲，懷有雙胞胎女兒，但在孕32周時早產，醫院來不及實施原定的剖腹產方案，雙胞胎就被硬生生順產下來。

母女感染肺炎 僅小女兒倖存

然而，馬紅玉在經歷極度痛苦的順產後，只獲得短暫的母女平安。雙胞胎女兒出生不久，馬紅玉被診斷出嚴重肺炎，立即又送入哈爾濱醫科大學附屬第一醫院ICU。入院當天，醫生就使用ECMO，俗稱「人工心肺」的體外膜氧合器進行搶救，形容是支持生命的最終手段。馬紅玉在ICU經歷26天治療，期間還因為突發子宮大出血，做了子宮切除手術；但馬紅玉最終仍治療無效離世。

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禍不單行，馬紅玉的丈夫在訃文中還表示，才剛出生的雙胞胎女兒也和媽媽一同感染肺炎。其中大女兒「心心」在出院回家後，沒有任何徵兆地因肺炎離世，坦言「病情發展速度令醫生都感覺詫異」。而小女兒「念念」在姐姐病逝後被發現感染肺炎，立即轉院至上海大醫院才保住性命，目前仍在治療中。

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丈夫悲痛告白：整個世界都塌了

妻子和女兒接連離世，令丈夫大受打擊：

我從沒想過一個肺炎會這樣讓我的生活中最重要的二個人失去生命。

他在抖音發佈圖文「給我最愛媳婦兒的一封信」泣血告白，失去摯愛的脆弱和絕望難以掩飾。而他也遵照妻子遺願，不設靈堂，不收份子錢，安安靜靜地送走妻女。

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但同時，網上有各種聲音質疑：「為何高齡雙胞胎早產還要選擇順產？」，或許一開始就堅持剖腹產，就能躲過一劫。對此，丈夫回應稱，由於妻子是在情況緊急下生產，麻藥都來不及打。妻子和孩子是重症肺炎過世，和生產方式並無關聯。

同場加映：肺炎8大高危險族群

台灣臺安醫院胸腔內科醫生黃翰禮指出，不少人對於感冒不以為意，忽略了感冒需多加休息的重要性，直到出現呼吸急促、咳到胸痛才求醫，然而肺炎是感冒常見的併發症，一旦肺部受到感染，將會影響肺部擴張，加上肺部深處黏液難以咳出，濃痰咳不出來恐引發肺炎，每年因此引發敗血症死亡的個案不計其數。

醫生強調，以下8大肺炎8大高危險族群，皆有可能因一般感冒引發輕度或重度的肺炎，因此患上感冒時不容忽視，建議大家感冒季節出入公共場所，要加強洗手、戴口罩，自我保護也保障其他人：

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同場加映：高齡孕婦懷孕7大風險

婦產科專科醫生方秀儀指根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義，女性懷孕時年紀超過35歲，即為高齡產婦。

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