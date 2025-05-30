健康警號｜手腳5大異常屬患癌先兆　手指1變化恐患肺癌　醫生：持續2周速求醫

【癌症先兆／手指／症狀／癌症】部分癌症的早期徵兆可能會在手腳四肢上表現出來。台灣重症專科醫生黃軒指出，手腳出現5種異常情況都可能是罹患癌症的徵兆之一，其中手指1變化恐是肺癌的症狀之一，他提醒大家要注意身體上的細微變化。

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重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁表示，有些癌症會在手腳上出現異常，如果能越早發現越好，一旦出現血栓或骨折，其併發症不僅會增加死亡率，也可能延誤化療及標靶時程。以下手腳5大異常狀況，可能就是癌症警訊。

健康警號｜手腳5大異常恐是患癌先兆

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1. 手腳莫名出現堅硬、固定的腫塊

骨骼是多種癌症的「熱門轉移站」，乳癌、前列腺癌、肺癌、腎癌都常先在四肢骨頭落腳。這些惡性腫塊通常質地像石頭、邊界難分、表面凹凸且不易推動。若腫塊突然出現或短期內快速變大，應立即就醫。乳癌患者發生骨轉移的比例高達65–75%。

2. 手指、腳趾出現杵狀指／杵狀趾

黃軒指出，指尖變圓鼓、指甲像拱橋，這種情況稱為杵狀指或杵狀趾，是因末梢長期缺氧，而致的軟組織增生，最常見於肺部疾病與肺癌。

3. 手腳持續或夜間加劇疼痛

當癌細胞侵入骨皮質、擠壓骨髓或鄰近神經，可帶來深層、定位不清、休息也難緩解的痛，這種疼痛在夜間會更明顯。例如肺尖腫瘤壓迫臂叢神經時，就會引發上肢劇痛。若疼痛伴隨夜間盜汗、體重下降，就要更需提高警覺。

4. 原因不明的肢體血栓

靜脈血栓栓塞（VTE）在腫瘤病人中發生率高、死亡率也更高。這是因為腫瘤會導致血液進入「高凝」模式。大型多中心研究顯示，癌症合併靜脈血栓栓塞時，死亡風險會增加2.8至14.7倍。

5. 手腳活動出現障礙或易骨折

四肢突然無法舉起、行走幾步就極度疼痛的情況，是因為骨質被腫瘤侵蝕，只要輕微外力就可能造成病理性骨折。這類骨折復位困難、癒合緩慢，也常是患者首次確診為晚期癌症的關鍵。

健康警號｜症狀持續2周應立即就醫

黃軒提醒，若上述問題持續超過2周，甚至日益嚴重，就應立即就醫。此外，在身體檢查時，建議主動告知醫生家族癌症史與近期不適症狀。他也提醒民眾勿輕忽身體「單邊」變化，如單側腫脹、單手麻痺疼痛等，對醫生診斷往往特別有幫助。

同場加映｜杵狀指自測方法

根據肺癌基金會（Roy Castle Lung Cancer Foundation）資料，杵狀指意為指尖腫脹，並且是分階段發生的。首先，指甲根部變軟，甲床旁的皮膚變得有光澤。隨後從側面看，指甲開始比正常彎曲得更厲害。最後，指尖可能會變大、腫脹；這是由於手指軟組織中積聚液體所致，可能是肺癌的徵兆。數據顯示，35%的非小細胞肺癌（NSCLC）患者有杵狀指症狀，4%的小細胞肺癌患者有杵狀指症狀。

自測方法如下：

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同場加映｜肺癌10大常見症狀

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同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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資料來源：重症專科醫生黃軒

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