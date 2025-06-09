天才兒童｜8歲神童智商159直逼愛因斯坦　獲精英組織「門薩」取錄夢想當太空人

【神童/高智商/IQ/門薩/愛恩斯坦】根據美國ABC7報道，在洛杉磯華人聚居城市奇諾岡（Chino Hills）有一名8歲的天才男孩，智商高達159，直逼愛因斯坦！其測試成績位列全球前1%，該男孩最近被美國門薩協會（American Mensa）取錄。

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天才兒童｜8歲男童智商逼近愛因斯坦

根據報道，天才男孩名叫Landon Castillo，當大多數同齡孩子都還在玩跳棋時，Landon早已在國際象棋領域展現出超凡天賦。其父親Andrew Castillo回憶說，兒子3歲時下棋就擊敗父母，而且他當時的數學已能做到兩位數運算。

Landon的父母注意到兒子從小就展現出驚人的學習能力，擅長解決大多數同齡孩子覺得難以解決的問題。2024年9月，當時讀二年級的Landon參加智力測試，結果智商高達159分，而據報著名物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）的智商預估160分，Landon的高智商直逼愛因斯坦！

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天才兒童｜被美國門薩協會取錄

2025年5月，Landon被美國門薩協會（American Mensa）取錄，該協會是美國最大、歷史最悠久的高智商協會。美國門薩協會的青年協調員Molly Bundschuh表示，門薩會為孩子提供豐富的社交活動，讓他們可與其他天才兒童互動；隨孩子長大，還會推出一些國家級培養計劃，助其學業發展。

除了美國門薩協會，小天才Landon Castillo還獲得約翰霍普金斯（Johns Hopkins）天才少年中心的入會資格，其校友包括諾貝爾物理學獎得主Adam Riess和藝人Lady Gaga。「這是為聰明人準備的」，Landon說「很有挑戰性，必須做好計劃」。

天才兒童｜愛後院「淘金」夢想做太空人

雖然天賦異稟，但Landon說到底才8歲，內心仍是個孩子。報道說他喜歡玩尋寶遊戲，乘火車及在自家後院「淘金」（panning for gold），後院是父母為培養其好奇心而創造的空間。

Landon的夢想是成為一名太空人。面對天才兒子，父親Andrew坦言面臨很大的責任：「我們如何確保能為他提供一切的需要？」目前一家人正全面支持Landon對學習熱愛，努力跟上這個有朝一日會憑自己心智飛向宇宙的男孩。

有網民在ABC7的社交平台專頁留言表達恭喜，也有網民留言稱理解Landon父母的憂慮，說對天才兒童的父母來說實在是個挑戰，又表示自己兩個孩子兩歲半開始讀書、三歲半開始做數學題，但別人不知道的是「他們缺乏溝通技巧，還總是期望你能回答所有問題。然而作為他們的父母，你很可能不知道答案，因為你的智商不如他們高」。該網民還笑說現在不知道答案的話，就會叫兒子稍等，然後跑去問Google或Siri。

延伸閱讀｜聰明人擁有10大特質

美國康奈爾大學（Cornell University）社會心理學教授曾做研究，發現聰明人擁有10大特質：

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延伸閱讀｜後天培育醒目仔女靠5招

子女沒有集齊上述特質不要緊，大學的研究人員歸納以下5大方法，讓父母參考如何「後天」培養聰明的孩子。

點擊下圖看個後天培養聰明孩子的5個方法：

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香港同樣有位天才兒童成為「門薩會」會員！隨父母移居英國、年僅12歲的香港男童梁同學(Cyrus Leung)在門薩智商測試中取得160分，並跟愛因斯坦與霍金同分。與最高分數僅差2分的Cyrus更成為精英組織「門薩會」（Mensa）會員。

梁同學（Cyrus Leung）在門薩智商測試中取得160分，他在智商協會「門薩」（Mensa）的卡特爾三B測試卷獲得驚人成績，在文化博覽會測驗（the Culture Fair Scale）上得分為147 分，成為精英組織「門薩會」（Mensa）會員，一家人為此感到驕傲。

42歲任職資訊科技（IT）經理的梁父（Frank Leung）稱，因當時留意到有關「門薩會」的報道，希望兒子認識更多有相同興趣的朋友，故安排兒子考門薩智商測試。Cyrus對自己的成績感到自豪，日後想成為數學家或科學家。

尖子透視︱3歲識背所有乘數表

12歲的梁同學與家人於2019年從香港移民到英國，定居南約郡錫菲市。就讀英國謝菲爾德（Sheffield）私校Birkdale School 的7年級。梁父稱，兒子3歲已懂得背誦所有乘數表，更一位才華橫溢的鋼琴家。梁父回應外媒《每日鏡報》補充說：

我們為兒子感到驕傲，但這只是他旅程的開始。 我期待著幫助他發揮潛力。

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