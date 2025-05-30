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食物安全｜準媽媽食雪櫃「這1物」染惡菌不幸流產　醫生：包保鮮紙都無用

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 羅家英 哈佛大學 李蔓瑩 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【孕婦／流產／李斯特菌／隔夜西瓜】夏日炎炎，少不了食冰凍食物消暑，惟孕婦飲食可能要更多加小心。河南一名懷孕準媽媽因食用雪櫃1物，結果慘染李斯特菌不幸流產，醫生強調這類食物即使做足保鮮措施，仍容易有感染風險，需要多加注意。

綜合內媒及《小莉幫忙》報道，河南鄭州一名醫生分享病例指，曾有一名孕婦食用隔夜西瓜後感染李斯特菌，最終不幸流產。醫生強調，西瓜放置時間變長，便容易產生李斯特菌。無論吃一半後，另一半包多層保鮮紙放入雪櫃、抑或切走表皮或接觸表面果內後食用，皆無法阻隔細菌感染，因此建議大眾「盡量不要食用隔夜西瓜」。

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南京市婦幼保健院急診醫學科副主任樊益攀指出，李斯特菌可在4℃低溫繁殖，即使食物未腐壞仍含高量病菌，而且斯特菌感染較為隱蔽，一般成人感染後通常會出現輕微的流感症狀，多無特異性。常見症狀為發燒、噁心、關節疼痛等，惟孕婦、嬰兒等免疫力低下的人群如果不幸感染，後果可能會比較嚴重。

其中孕婦感染後細菌可穿透胎盤，引發流產、早產或胎死腹中，因此孕婦假如發現胎兒與平日相比，胎動次數變得異常、或活動度明顯地與以前不同，必須立即到醫進行就診和治療，強調：「冰箱不是保命箱，特別是對孕婦這類免疫力較弱的人群來說，更應謹慎處理飲食。」

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