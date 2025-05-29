  • 27°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消費情報丨2025優質寵物用品展　楓葉天然貓糧系列特惠價發售

休閒消費

撰文： 李越樺

發布時間： 35 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

優質寵物用品展2025又返嚟啦！今屆將於香港會議展覽中心Hall 3CDE舉行！匯聚全球優質寵物用品及服務，可一站式採購各式商品，包括糧食飼料、玩具、護理清潔用品、保健藥物、籠舍等！

作為貓咪的家人，都希望毛孩健康快樂地成長。加拿大楓葉Harlow Blend貓糧系列以天然優質的食材，不添加人工色素、防腐劑或低質填充物，滿足貓咪不同階段的營養需求，讓牠們從內到外散發活力。

Harlow Blend的濕糧味道吸引，更添加了三文魚油和益生元，讓毛孩的毛髮柔亮順滑，腸胃健康；而蔓越莓和薑黃等天然成分，則守護其泌尿系統和關節，減少將來的健康隱患。

針對會挑食的貓咪，Harlow Blend乾糧系列中雞肉和三文魚的組合香氣濃郁，更特別注重消化和泌尿健康，低鎂配方能預防尿道問題，而天然的纖維素則讓牠的腸道運作更順暢，減少因消化不良而軟便或嘔吐。

對於皮膚敏感或容易掉毛的貓咪，火雞鱈魚無穀配方可能是更好的選擇。新鮮去骨火雞肉提供高品質蛋白質，搭配深海鱈魚的Omega脂肪酸，能有效減少皮膚瘙癢和過敏，讓毛髮更加濃密有光澤。

要是擔心貓咪的關節或免疫力，海洋鮮魚配方會是理想的選擇。野生三文魚和大西洋鱈魚富含DHA和牛磺酸，不僅能維持心腦健康，還能增強抵抗力。尤其對於年長的貓咪，這款糧食中的葡萄糖胺更能幫助維持關節靈活度，讓牠們即使年紀大了，依然能輕鬆跳上最愛的窗台曬太陽。

Harlow Blend全新貓糧系列於官網購買，現可享９優惠，6月6至8日於香港會議展覽中心舉行的2025優質寵物用品展（Booth 3E-C01）產品亦將以特價發售。

相關文章

與萌寵同遊「寵物界博覽會」 優質寵物用品展2025
10:00 2025/05/27
與萌寵同遊「寵物界博覽會」 優質寵物用品展2025
寵物展丨MegaBox 5.31舉行「寵寵梳乎祭」寵物用品、美食低至1折　九巴寵物巴士團全港11區遊車河
14:23 2025/05/27
寵物展丨MegaBox 5.31舉行「寵寵梳乎祭」寵物用品、美食低至1折　九巴寵物巴士團全港11區遊車河

你可能感興趣

與萌寵同遊「寵物界博覽會」 優質寵物用品展2025
10:00 2025/05/27
與萌寵同遊「寵物界博覽會」 優質寵物用品展2025
寵物展丨MegaBox 5.31舉行「寵寵梳乎祭」寵物用品、美食低至1折　九巴寵物巴士團全港11區遊車河
14:23 2025/05/27
寵物展丨MegaBox 5.31舉行「寵寵梳乎祭」寵物用品、美食低至1折　九巴寵物巴士團全港11區遊車河
寵物護理 寵物飲食 加拿大 濕糧 乾糧 展覽 著數優惠

最高瀏覽

癌症殺手｜一家三口全患癌揭「1用餐習慣」釀禍　醫生：很多家庭都中
癌症殺手｜一家三口全患癌揭「1用餐習慣」釀禍　醫生：很多家庭都中
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
急症室最長等候時間（05月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間12:05）
雪糕推薦2025︱雪糕色素添加劑可致腸炎影響專注力　28款雪糕成分檢閲推薦不含「E仔」雪糕雪條安全清單
雪糕推薦2025︱雪糕色素添加劑可致腸炎影響專注力　28款雪糕成分檢閲推薦不含「E仔」雪糕雪條安全清單