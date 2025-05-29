消費情報丨2025優質寵物用品展　楓葉天然貓糧系列特惠價發售

優質寵物用品展2025又返嚟啦！今屆將於香港會議展覽中心Hall 3CDE舉行！匯聚全球優質寵物用品及服務，可一站式採購各式商品，包括糧食飼料、玩具、護理清潔用品、保健藥物、籠舍等！

作為貓咪的家人，都希望毛孩健康快樂地成長。加拿大楓葉Harlow Blend貓糧系列以天然優質的食材，不添加人工色素、防腐劑或低質填充物，滿足貓咪不同階段的營養需求，讓牠們從內到外散發活力。

Harlow Blend的濕糧味道吸引，更添加了三文魚油和益生元，讓毛孩的毛髮柔亮順滑，腸胃健康；而蔓越莓和薑黃等天然成分，則守護其泌尿系統和關節，減少將來的健康隱患。

針對會挑食的貓咪，Harlow Blend乾糧系列中雞肉和三文魚的組合香氣濃郁，更特別注重消化和泌尿健康，低鎂配方能預防尿道問題，而天然的纖維素則讓牠的腸道運作更順暢，減少因消化不良而軟便或嘔吐。

對於皮膚敏感或容易掉毛的貓咪，火雞鱈魚無穀配方可能是更好的選擇。新鮮去骨火雞肉提供高品質蛋白質，搭配深海鱈魚的Omega脂肪酸，能有效減少皮膚瘙癢和過敏，讓毛髮更加濃密有光澤。

要是擔心貓咪的關節或免疫力，海洋鮮魚配方會是理想的選擇。野生三文魚和大西洋鱈魚富含DHA和牛磺酸，不僅能維持心腦健康，還能增強抵抗力。尤其對於年長的貓咪，這款糧食中的葡萄糖胺更能幫助維持關節靈活度，讓牠們即使年紀大了，依然能輕鬆跳上最愛的窗台曬太陽。

Harlow Blend全新貓糧系列於官網購買，現可享９優惠，6月6至8日於香港會議展覽中心舉行的2025優質寵物用品展（Booth 3E-C01）產品亦將以特價發售。