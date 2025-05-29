情緒健康丨27歲愛女家門前遭鄰居殺害　母悲控兇手以精神病逃刑　韓星舒華聲援

【精神病/殺人/舒華/I-DLE】成都一名27歲外地留學女高材生，去年於家門前慘遭女鄰居狂捅10刀致死。不過，事後女疑兇卻被鑑定為「精神分裂症」，令女受害人母親大感不滿，公開向傳媒悲控怒吼「精神病就是免死金牌嗎？」。事件受到外界廣泛關注，連韓團I-DLE葉舒華亦罕見發長文聲援該母親。

綜合內地傳媒報道，去年6月9日，成都某社區一名27歲名為王紫雅的女子，在家門口被一名35歲姓梁的女鄰居持刀殺害，最終身中10刀身亡。事後兇手被鑑定為思覺失調症，部分刑事責任能力。對此受害人的母親感到十分不滿，認為兇手的行為是預謀犯案，並質疑鑑定結果是否為真，庭審原定於前日（27日），但因證人出庭申請等原因延期，事件引發微博熱議。

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王紫雅媽媽事後接受傳媒訪問時，認為對方以精神病逃避刑罰，忍不住怒吼:

精神病就是免死金牌嗎？可憐下我這位母親?

王母哭訴表示，女兒高三時被保送至北京外國語大學，還曾赴日本神戶大學留學，畢業後曾於北京工作，但為了有更多時間陪伴自己才辭職返回四川，豈料卻飛來橫禍。她回憶女兒出事當日，曾收到愛女發來的微信訊息：「有個人一直在敲門」、「在我們門口吐痰」。直到當日下午1時27分，女兒回覆指對方仍未離去後，王母便再沒有女兒消息。她之後致電大廈管理處，才知道女兒無辜遇刺，最終送院後傷重不治。

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韓國女團I-DLE台灣成員葉舒華亦於5月28日凌晨在微博發長文，聲援受害人母親，形容事件「人神共憤」:

看到這位母親用盡自己的全力，努力保持自己的理智，讓法律一定要給女兒和社會一個交代，我真的是心疼不已！您得多痛啊！雖然我們根本不曾相識但我還是心疼不已。

事實上，葉舒華近上一篇的微博發文已可追溯至2024年5月，葉舒華今次亦稱:

我的發聲不是給自己炒熱度，不用過度放大我的行為、不用讚頌也不用說多偉大，我只想讓這個社會重視這個案件！好讓女孩安息和她的母親一個遲來的公正！

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同場加映: 「思覺失調」4大徵狀

根據醫管局資料，「思覺失調」是指一種早期不正常的精神狀態，一般會有妄想、幻覺、思想及言語紊亂等情況出現，並主要有以下4大徵狀:

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