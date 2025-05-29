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MAMA2025｜MAMA音樂頒獎禮11月啟德主場館舉辦　過去七度來港周潤發劉德華曾任嘉賓

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

MAMA音樂頒獎禮11月啟德主場館舉辦，曾七度來港周潤發劉德華任嘉賓引轟動。

【MAMA2025 / 頒獎禮 / 啟德體育園】韓國年度盛事「MAMA音樂頒獎禮」（Mnet Asian Music Awards）於每年11月在不同城市舉行，大批韓星赴會，場面盛大壯觀，而此前一度網傳今年的頒獎禮將於本港舉辦。

今早（29日），官方於社交平台正式宣布，今年的MAMA將重返香港，於11月28日至29日進駐啟德主場館；這是頒獎禮第八次來港，此前大會曾邀請周潤發、劉德華、陳奕迅等諸多港星任嘉賓，引在場韓星尖叫。

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MAMA2025｜MAMA音樂頒獎禮11月啟德主場館舉辦

備受矚目的一年一度韓國樂壇盛事MAMA，官方今早在社交媒體宣布今年的頒獎禮將重返香港，於11月28日及29日在啟德主場館舉行：「World's No.1 K-POP Awards 2025 MAMA AWARDS 2025.11.28-29 Kai Tak Stadium」。

2025 MAMA音樂頒獎禮11月啟德主場館舉辦。（大會圖片）

今年的MAMA頒獎禮，是繼2012年至2018年連續7年在港舉辦後第八次來港，亦是首次進駐香港啟德主場館，屆時預計將吸引最多的觀眾。

官方宣布消息後，引起香港網民轟動，紛紛列出希望到場的歌手及團體名單：BIGBANG、BLACKPINK、SEVENTEEN、TWICE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、RIIZE、ZEROBASEONE等。

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MAMA2025｜曾七度來港周潤發劉德華任嘉賓引轟動

往屆在香港舉行的MAMA頒獎禮曾邀請周潤發、劉德華等任嘉賓為MAMA頒獎，周潤發與韓國偶像藝人互動更是引起全場轟動。而諸多香港明星如郭富城、陳奕迅、莫文蔚、鄧紫棋等都曾獲得大會獎項。

相關《2025 MAMA AWARDS》的門票資訊及詳情有待公布。

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