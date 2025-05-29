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本地遊｜Booking.com 推「城市散策地圖」　3大路綫解鎖香港獨特魅力 

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發布時間： 31 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

本地遊｜Booking.com 推「城市散策地圖」　3大路綫解鎖香港獨特魅力 

香港作為國際城巿，百餘年來融合了中西文化，各區均有不同特色，Booking.com推出全新「城市散策地圖」，透過3條精心設計路綫，帶領旅客探索香港的文化精髓、歷史傳承及自然美景。

3條散策路綫靈感源於最新旅遊趨勢，涵蓋西貢、上環及石硤尾，糅合夜間旅遊、跨世代同遊及經濟實惠的文化體驗，滿足亞太地區旅客的多元需求。隨着亞太地區旅客愈來愈重視與自我、親友及旅遊目的地建立深刻連結，此散策地圖不但可讓旅客深入探索香港的核心魅力，沉浸於城市的文化與歷史氛圍及發掘隱藏瑰寶，同時推動永續發展，讓每段旅程變得更有意義。至於香港人，當然也可作本地遊，更加深對所居地點的了解和熱愛。

西貢夜間漫遊

1.西貢夜間漫遊

這是以自然為主題的旅程，同時兼具夜間探險活動，例如觀星及星座監察等，此路綫由環保倡議者兼傳訊設計師鄭律韻策劃，是一條呈現西貢夜間魅力的路綫，並結合綠色夜遊、可持續飲食及本地文化體驗，將環境保育及社區完美連結。

上環跨世代同遊

2.上環跨世代同遊

這是一條家庭旅遊路綫，可作為跨世代出遊的旅程。由旅遊節目主持人梁芷珮策劃，可帶領旅客穿梭上環歷史街道、時尚咖啡館及充滿活力的休閒景點，創造跨世代情感交流的溫馨旅程，讓不同年齡層的旅客都能共度美好時光。

石硤尾懷舊文化之旅

3.石硤尾懷舊文化之旅

這是文化景點之旅，是由社交媒體專頁街影創作者兼文化推動者孫永雄規劃的路線，望透過歷史及人物故事，帶領旅客親身感受社區的懷舊風情，展現石硤尾獨特的文化面貌與時代印記。

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