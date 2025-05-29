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移民家庭｜移民溫哥華9個月子女英文進步神速　前東張主持自爆跟不上：可唔可以講返中文

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 17 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

前東張主持容羨媛去年移民加拿大，她拍片透露一對子女已適應當地生活。

【移民加拿大/東張主持】前東張西望前主持容羨媛去年8月舉家移民加拿大溫哥華，曾分享移加「黑暗三個月」的容羨媛近日拍片分享近況，她開心透露子女已完全適應當地的生活。

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早前老公因在港工作未完成，容羨媛夫婦要被迫分隔兩地，容羨媛提到丈夫已從香港前往加拿大與家人團聚，夫妻計劃前往被譽為「Campimg天花板」的地方露營，一家四口共享釣魚樂和出海。

此外，女兒多次向她表達移民後的喜悅，令她深受感動，容羨媛表示：「她說現在真的很開心，雖然在香港時也過得開心，但加拿大的生活是另一種的快樂，作為母親，我感到十分欣慰。」

容羨媛一家四口移民溫哥華！（被訪者提供）

移民加拿大｜孩子逐漸融入新生活

容羨媛透露，子女最初確實非常想念香港的朋友與美食，她回憶道：「他們一天能提四次，每次持續三分鐘。」然而，隨著時間過去，子女已適應新環境，更跟她透露結交到新朋友，讓她感到安心。

至於細仔是否已融入加拿大的生活，容羨媛表示：「大家都說他看起來像個外國小孩，一頭捲曲的頭髮，甚至有人說我像多了個女兒。這髮型是他自己堅持要留的，無論如何都不願剪短，後來有朋友告訴我，加拿大的孩子普遍愛留這種髮型，所以從他的外貌可見，他已完全融入這裡的生活。」

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移民加拿大｜英語交流阿媽跟不上？

此外，一對子女於家中以英語交談為主，甚至連容羨媛也跟不上，她笑說：「我經常問他們『這是什麼意思？能否用中文說一遍？』，因為他們使用大量年輕人術語或short form，讓我難以理解，希望之後拍段片，與大家解構這些術語，因為我真的不太熟悉。」

她舉例道：「例如有次女兒對我說Tysm，我立刻詢問丈夫，『她說Tysm，這是什麼意思？』最後還是得上Google搜尋才知道，原來是Thank you so much的意思。」

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移民加拿大｜容羨媛被誤會為20歲女生

此外，容羨媛在加拿大結識了許多新朋友，更因為外國人的誤會而重拾自信。她笑言：「我們是Asian charms，我認識了不少外國朋友，每當他們見到我，完全不相信我已經41歲！來到這裡，我的自信心大大提升，因為他們覺得我像20幾歲，真的讓人開心，我告訴他們，我有兩個孩子，他們更是好驚訝。」

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