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網絡安全｜香港網絡安全準備度滯後　僅1%受訪港企達「成熟」水平

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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網絡安全部署雖然早已成為老生常談的話題，但實際上，香港企業在此方面依然滯後。有最新報告指出，僅1%香港企業在抵禦現今網絡威脅方面，準備度達「成熟」水平，而這一數字與去年持平，意味著未見進步。

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思科（Cisco）近日發佈最新《2025年度網絡安全準備度指數》，旨在了解企業的部署情況。該企透過評估企業五大核心範疇的準備情況，包括：身份情報、網絡韌性、機器可信度、雲端加固及人工智能防衛情況，涵蓋31項解決方案和功能。訪問來自全球30個市場中逾8,000名私營機構的安全及業務領導者，受訪對象須詳述各項解決方案的部署階段。

調查將企業的準備程度由低至高分為四個階段：初始階段、逐漸成型、趨向成熟，以及成熟階段。其中，僅1%受訪港企準備度達「成熟」水平、12%趨向成熟、79%逐漸成型。但同時，亦有8%仍在初始階段。 

而與此同時，AI發展愈趨強勁，帶來更複雜的風險環境，倘若企業的網絡安全部署依然未準備就緒，情況絕對令人擔憂。96%受訪企業也預計，其業務運作會在未來12至24個月受網絡事故擾亂。同時報告指出，僅36%受訪企業對其員工完全理解AI威脅抱有信心，只有32% 認為團隊充分掌握惡意攻擊者利用AI進行精密攻擊的手段。這一認知缺口使企業面臨重大風險。

思科首席產品總監Jeetu Patel就強調，AI為企業帶來變革，其規模前所未有，對架構和竭力抵禦威脅的企業帶來更大壓力。而上述情況可反映出企業安全準備度存在重大缺口，並凸顯彌補這些缺口的迫切性。

思科香港、澳門及華南區總經理封小韵就表示，應該善用AI加快威脅偵測和回應速度，讓AI在協助企業加強網絡安全防御方面發揮關鍵作用。企業需要加快評估目前的準備情況，運用以AI驅動的解決方案，主動強化網絡韌性。

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