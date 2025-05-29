AlipayHK美團｜AlipayHK正式支援美團　港幣支付免手續費　每日派總值逾$100優惠券

【AlipayHK美團優惠】北上消費熱潮持續，不過有不少應用程式或折扣僅限於內地使用，甚為不便，日前AlipayHK宣布正式支援美團，只要打開應用程式便可使用港幣叫外賣、購買折扣劵使用，另外，AlipayHK及美團每日更會限量派發總值超過$100的優惠券！

AlipayHK美團｜AlipayHK支援美團 用港幣付款叫外賣買折扣券

即日起，AlipayHK正式支援美團，用戶只需要在APP內搜尋「美團團購」，便可進入小程式，再根據地區、餐廳、菜式等搜尋餐廳，並購買餐飲折扣券，無需要額外下載美團APP，或使用內地版支付寶，非常簡單方便。要在AlipayHK使用美團，僅需5步即可完成落單：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：

原本的美團APP用戶也可在應用程式內選擇AlipayHK付款，使用外賣送餐、藥品配送等服務，並可直接以港幣支付，免手續費之餘，更可賺取A.Point積分。

AlipayHK美團｜每日限量派總值過$100優惠券

另外由即日起至6月30日，用戶可於AlipayHK參與搶券活動，每日上午10時去起，AlipayHK活動專頁會發放總值超過$100的優惠券，更可額外賺取A. Point積分，以用作現金消費或換購優惠。

▲ 另外由即日起至6月30日，用戶可於AlipayHK參與搶券活動。（官方圖片）

更多相關報道：

KFC優惠｜KFC一連4日推買一送一優惠 格格脆薯塊回歸/指定套餐免費升級



免費機票｜大灣區航空送來回機票 限時5日搶購包20kg寄艙行李



著數優惠｜豐澤一連10日開倉大減價 Dyson/Samsung/Panasonic家電低至$100

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5