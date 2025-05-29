  • 26°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AlipayHK美團｜AlipayHK正式支援美團　港幣支付免手續費　每日派總值逾$100優惠券

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

AlipayHK正式支援美團！

【AlipayHK美團優惠】北上消費熱潮持續，不過有不少應用程式或折扣僅限於內地使用，甚為不便，日前AlipayHK宣布正式支援美團，只要打開應用程式便可使用港幣叫外賣、購買折扣劵使用，另外，AlipayHK及美團每日更會限量派發總值超過$100的優惠券！

AlipayHK美團｜AlipayHK支援美團 用港幣付款叫外賣買折扣券

即日起，AlipayHK正式支援美團，用戶只需要在APP內搜尋「美團團購」，便可進入小程式，再根據地區、餐廳、菜式等搜尋餐廳，並購買餐飲折扣券，無需要額外下載美團APP，或使用內地版支付寶，非常簡單方便。要在AlipayHK使用美團，僅需5步即可完成落單：

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

TOPick一分鐘
「九龍城寨光影之旅」免費開放 重現8大電影場景 增魚蛋工場/啤膠廠

原本的美團APP用戶也可在應用程式內選擇AlipayHK付款，使用外賣送餐、藥品配送等服務，並可直接以港幣支付，免手續費之餘，更可賺取A.Point積分。

AlipayHK美團｜每日限量派總值過$100優惠券

另外由即日起至6月30日，用戶可於AlipayHK參與搶券活動，每日上午10時去起，AlipayHK活動專頁會發放總值超過$100的優惠券，更可額外賺取A. Point積分，以用作現金消費或換購優惠。

另外由即日起至6月30日，用戶可於AlipayHK參與搶券活動。（官方圖片）

更多相關報道：

KFC優惠｜KFC一連4日推買一送一優惠　格格脆薯塊回歸/指定套餐免費升級

免費機票｜大灣區航空送來回機票　限時5日搶購包20kg寄艙行李

著數優惠｜豐澤一連10日開倉大減價　Dyson/Samsung/Panasonic家電低至$100

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

暑期活動2025｜參觀九巴車廠150分鐘獲證書留念　體驗洗巴士+巴士維修+與古董巴士打卡
17:36 2025/05/27
暑期活動2025｜參觀九巴車廠150分鐘獲證書留念　體驗洗巴士+巴士維修+與古董巴士打卡
餐廳情報｜正宗葡萄牙菜Casa Lisboa全新晚市菜單　親民價盡享6道菜+牛奶米布甸無限追加
12:28 2025/05/27
餐廳情報｜正宗葡萄牙菜Casa Lisboa全新晚市菜單　親民價盡享6道菜+牛奶米布甸無限追加
寵物展丨MegaBox 5.31舉行「寵寵梳乎祭」寵物用品、美食低至1折　九巴寵物巴士團全港11區遊車河
14:23 2025/05/27
寵物展丨MegaBox 5.31舉行「寵寵梳乎祭」寵物用品、美食低至1折　九巴寵物巴士團全港11區遊車河
著數優惠｜豐澤一連10日開倉大減價　Dyson/Samsung/Panasonic家電低至$100
17:43 2025/05/27
著數優惠｜豐澤一連10日開倉大減價　Dyson/Samsung/Panasonic家電低至$100
免費機票｜大灣區航空送來回機票　限時5日搶購包20kg寄艙行李
12:02 2025/05/28
免費機票｜大灣區航空送來回機票　限時5日搶購包20kg寄艙行李
KFC優惠｜KFC一連4日推買一送一優惠　格格脆薯塊回歸/指定套餐免費升級
13:18 2025/05/28
KFC優惠｜KFC一連4日推買一送一優惠　格格脆薯塊回歸/指定套餐免費升級

你可能感興趣

暑期活動2025｜參觀九巴車廠150分鐘獲證書留念　體驗洗巴士+巴士維修+與古董巴士打卡
17:36 2025/05/27
暑期活動2025｜參觀九巴車廠150分鐘獲證書留念　體驗洗巴士+巴士維修+與古董巴士打卡
餐廳情報｜正宗葡萄牙菜Casa Lisboa全新晚市菜單　親民價盡享6道菜+牛奶米布甸無限追加
12:28 2025/05/27
餐廳情報｜正宗葡萄牙菜Casa Lisboa全新晚市菜單　親民價盡享6道菜+牛奶米布甸無限追加
寵物展丨MegaBox 5.31舉行「寵寵梳乎祭」寵物用品、美食低至1折　九巴寵物巴士團全港11區遊車河
14:23 2025/05/27
寵物展丨MegaBox 5.31舉行「寵寵梳乎祭」寵物用品、美食低至1折　九巴寵物巴士團全港11區遊車河
著數優惠 支付寶 外賣 電子支付 網購平台 手機Apps 北上消費

最高瀏覽

癌症殺手｜一家三口全患癌揭「1用餐習慣」釀禍　醫生：很多家庭都中
癌症殺手｜一家三口全患癌揭「1用餐習慣」釀禍　醫生：很多家庭都中
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
急症室最長等候時間（05月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間12:05）
雪糕推薦2025︱雪糕色素添加劑可致腸炎影響專注力　28款雪糕成分檢閲推薦不含「E仔」雪糕雪條安全清單
雪糕推薦2025︱雪糕色素添加劑可致腸炎影響專注力　28款雪糕成分檢閲推薦不含「E仔」雪糕雪條安全清單