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KPOP界盛事｜MAMA頒獎禮時隔7年回歸香港 11月進駐啟德開騷

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撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

年末舞台一向是K-POP偶像界盛事，各歌手組合都會施展渾身解數帶來史詩級舞台，而一向極受關注的MAMA（Mnet Asia Music Awards），時隔7年再度來港舉辦，即代表11月將有大量一線Idol攻港！

對上一次在港舉辦MAMA頒獎禮，已是2018年。過往幾年MAMA移師陣地至東京、大阪甚至洛杉磯，卻始終沒有香港。回想以往在港舉辦的MAMA，確實有不少經典場面。包括殿堂級女團2NE1久違合體，歌神陳奕迅獲邀表演《浮誇》技驚四座等，都足以讓歌迷回味多年。

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去年MAMA最經典的場面，莫過於G-Dragon的演出，更與太陽、大聲同台表演《Home Sweet Home》，被視為BIGBANG全面復出的第一擊。今日MAMA官方Instagram正式宣佈今屆MAMA將於11月28至29日，一連兩日於啟德體育園舉辦。消息一說旋即引起全球K-POP迷關注，極度期待今年的MAMA陣容！

根據過往的MAMA陣容，相信大批人氣男女團即將來港演出，例如SEVENTEEN、aespa、IVE、i-dle、ZEROBASEONE等都有機會，更多詳情尚待主辦單位公布。而去年2NE1正式合體搞巡迴演唱會，未知今次會否重遊舊地，再來港合體出席MAMA？

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