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Dyson優惠｜Dyson週年慶低至6.18折　Airstrait直髮器狂減$700　吸塵機/風扇/風筒限時特價

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

Dyson週年慶低至6.18折　Airstrait直髮器狂減$700！

【Dyson官網週年慶/Dyson減價/Dyson優惠】Dyson週年慶優惠開鑼！由即日起至6月18日，於Dyson官網購買吸塵器、風扇、風筒等家電，可享低至6.18折，其中山櫻粉限定色Airstrait直髮器限時狂減$700。另外，憑優惠碼可享折上折優惠，各位靚太不妨趁機入手，即睇優惠詳情！

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Dyson週年慶優惠｜優惠碼折上折

Dyson官網推出週年慶優惠，由5月28日至6月18日，多款家電限時特價，低至6.18折，Dyson更推出多重優惠：

1. 買2件指定產品減$618

  • 凡購買2件指定Dyson產品，輸入優惠碼【DYSON618】，全單可額外扣減$618

2. Visa信用卡額外再減

由5月14日至6月30日，於Dyson網上商店以Visa信用卡購物，

  • 消費滿$5,000，輸入優惠碼【VISA500】即減$500；
  • 消費滿$3,000，輸入優惠碼【VISA300】即減$300。

Dyson週年慶優惠｜精選特價產品

1. Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器 山櫻粉限定色

由即日起至5月30日，MyDyson會員可以優惠價$3,580（原價$3,980）購買Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器「山櫻粉限定色」。使用Visa信用卡付款，輸入優惠碼【VISA300】，再享$300折扣，最終只需$3,280便可入手，比原價足足平$700。

點擊圖片放大

按此購買

2. Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Complete 乾濕全能洗地吸塵機

原價：$6,580

特價：$5,180

優惠碼【VISA500】減$500後：$4,680

點擊圖片放大

按此購買

3. Dyson Digital Slim™ Origin 輕量無線吸塵機

原價：$3,480

特價：$3,080

優惠碼【VISA300】減$300後：$2,780

點擊圖片放大

按此購買

4. Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde 三合一甲醛暖風空氣清新機 HP09 (銀金色)

原價：$7,180

特價：$6,180

優惠碼【VISA500】減$500後：$5,680

點擊圖片放大

按此購買

5. Dyson Hot + Cool™風扇暖風機 AM09 銀白色

原價：$3,380

特價：$3,080

優惠碼【VISA300】減$300後：$2,780

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按此購買

6. Dyson Supersonic r™ 風筒HD17 粉霧玫瑰

原價：$4,180

購買粉霧玫瑰色輸入優惠碼【SUPERSONICR】減$200

點擊圖片放大

按此購買

7. Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16 長春花藍

原價：$3,980

特價：$3,580

優惠碼【VISA300】減$300後：$3,280

點擊圖片放大

按此購買

Dyson官網週年慶詳情

日期：5月28日至6月18日

購買連結：【Dyson官網

更多優惠資訊：

著數優惠｜豐澤一連10日開倉大減價　Dyson/Samsung/Panasonic家電低至$100

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