Dyson優惠｜Dyson週年慶低至6.18折 Airstrait直髮器狂減$700 吸塵機/風扇/風筒限時特價
撰文： 精明媽咪
發布時間： 37 分鐘前
最後更新： 28 分鐘前
【Dyson官網週年慶/Dyson減價/Dyson優惠】Dyson週年慶優惠開鑼！由即日起至6月18日，於Dyson官網購買吸塵器、風扇、風筒等家電，可享低至6.18折，其中山櫻粉限定色Airstrait直髮器限時狂減$700。另外，憑優惠碼可享折上折優惠，各位靚太不妨趁機入手，即睇優惠詳情！
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Dyson週年慶優惠｜優惠碼折上折
Dyson官網推出週年慶優惠，由5月28日至6月18日，多款家電限時特價，低至6.18折，Dyson更推出多重優惠：
1. 買2件指定產品減$618
- 凡購買2件指定Dyson產品，輸入優惠碼【DYSON618】，全單可額外扣減$618
2. Visa信用卡額外再減
由5月14日至6月30日，於Dyson網上商店以Visa信用卡購物，
- 消費滿$5,000，輸入優惠碼【VISA500】即減$500；
- 消費滿$3,000，輸入優惠碼【VISA300】即減$300。
Dyson週年慶優惠｜精選特價產品
1. Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器 山櫻粉限定色
由即日起至5月30日，MyDyson會員可以優惠價$3,580（原價$3,980）購買Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器「山櫻粉限定色」。使用Visa信用卡付款，輸入優惠碼【VISA300】，再享$300折扣，最終只需$3,280便可入手，比原價足足平$700。
2. Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Complete 乾濕全能洗地吸塵機
原價：$6,580
特價：$5,180
優惠碼【VISA500】減$500後：$4,680
3. Dyson Digital Slim™ Origin 輕量無線吸塵機
原價：$3,480
特價：$3,080
優惠碼【VISA300】減$300後：$2,780
4. Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde 三合一甲醛暖風空氣清新機 HP09 (銀金色)
原價：$7,180
特價：$6,180
優惠碼【VISA500】減$500後：$5,680
5. Dyson Hot + Cool™風扇暖風機 AM09 銀白色
原價：$3,380
特價：$3,080
優惠碼【VISA300】減$300後：$2,780
6. Dyson Supersonic r™ 風筒HD17 粉霧玫瑰
原價：$4,180
購買粉霧玫瑰色輸入優惠碼【SUPERSONICR】減$200
7. Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16 長春花藍
原價：$3,980
特價：$3,580
優惠碼【VISA300】減$300後：$3,280
Dyson官網週年慶詳情
日期：5月28日至6月18日
購買連結：【Dyson官網】
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