王君馨誕B女︱王君馨拒開刀剖腹生B選自然分娩　升呢做媽媽：成個過程太奇妙

【王君馨 / 新手媽媽 / 香港小姐】王君馨（Grace）「升呢」做媽媽！現年39歲王君馨在2016年與任職銀行家的老公Daniel Chang結婚，2021年離開TVB以自由身繼續演藝事業，更以「G. Racie」名義當獨立歌手。在去年底，她宣佈懷孕做媽媽。

在今日（5月29日）在社交平台報喜，王君馨拒開刀剖腹生B選自然分娩，好分享女兒照片，並寫道：

Our Beloved Daughter is born! 🥰👶🏻😊



成個過程太奇妙了

一直以為自己會係嗰種

事業型女士

一定開刀

一定揀日子

一定餵奶粉

但呢九個月入邊

同佢培養嘅感情

BB好似同我講

媽媽你得㗎 💪🏻

讓我變得勇敢

讓我做多了research

讓我想喺我嘅能力範圍

將最好的都給她

多謝Dr. Grace Wong 給我信心

冇錯，真的是同一個英文名 🤭

讓我喺最後嗰四個月

改變了我的選擇

最後真的可以成功

自然生了我們的寶貝女兒



Audrey Chang 💖



她很特別的

一定要過咗12am

讓自己的生日

黐住爸爸的生日

俾啲個kiss kiss Daddy

唔知以後係咪真係

“Daddy’s girl” 🤭

王君馨誕B女︱感謝丈夫陪伴

然後，王君馨感謝丈夫及醫院醫護，稱：

謝謝老公一路的陪伴

每一刻都做我最大的啦啦隊

雖然有時好嘈

我要叫佢俾我安靜一下 🤣

You’re gonna be the best Daddy! 😘



仲要感謝仁安醫院 Crystal, Florence, Mok姑娘 陪我渡過10幾個鐘頭的接生過程，Dr. Lau Shing Chi 照顧女女，11樓所有的護士們同清潔姐姐非常照顧我們，所有教我breastfeeding的姐姐, 同所有醫院的醫護人員的悉心照顧！We felt very loved and supported during our stay! Thanks for celebrating Danny’s bday n Mother’s Day w me as well 🥰🥰🥰



Off to a new season with our little one! May the Lord our Heavenly Father, Jesus and Holy Spirit continue to guide us and teach us to be good parents to Audrey! We Love you so much and can’t to see you grow up 🥰



#MayBabies

#三位五月之星⭐️

#BabyAudreyChang

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