王君馨誕B女︱王君馨拒開刀剖腹生B選自然分娩　升呢做媽媽：成個過程太奇妙

【王君馨 / 新手媽媽 / 香港小姐】王君馨(Grace)「升呢」做媽媽!現年39歲王君馨在2016年與任職銀行家的老公Daniel Chang結婚,2021年離開TVB以自由身繼續演藝事業,更以「G. Racie」名義當獨立歌手。在去年底,她宣佈懷孕做媽媽。

在今日(5月29日)在社交平台報喜,王君馨拒開刀剖腹生B選自然分娩,好分享女兒照片,並寫道:

然後,王君馨感謝丈夫及醫院醫護,稱:

謝謝老公一路的陪伴

每一刻都做我最大的啦啦隊

雖然有時好嘈

我要叫佢俾我安靜一下 🤣

You’re gonna be the best Daddy! 😘



仲要感謝仁安醫院 Crystal, Florence, Mok姑娘 陪我渡過10幾個鐘頭的接生過程,Dr. Lau Shing Chi 照顧女女,11樓所有的護士們同清潔姐姐非常照顧我們,所有教我breastfeeding的姐姐, 同所有醫院的醫護人員的悉心照顧!We felt very loved and supported during our stay! Thanks for celebrating Danny’s bday n Mother’s Day w me as well 🥰🥰🥰



Off to a new season with our little one! May the Lord our Heavenly Father, Jesus and Holy Spirit continue to guide us and teach us to be good parents to Audrey! We Love you so much and can’t to see you grow up 🥰



#MayBabies

#三位五月之星⭐️

#BabyAudreyChang