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自助餐優惠｜灣仔六國酒店自助餐限時48折　$499起歎鮑魚鴨掌/波士頓龍蝦/鴨肝

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

灣仔六國酒店Le Menu由今日（29日）下午6時起推出自助餐48折優惠。

【自助餐優惠/酒店Buffet/六國酒店/KKday】灣仔六國酒店Le Menu由今日（5月29日）下午6時起推出自助餐48折優惠，不但可歎原隻鮑魚鴨掌、片皮鵝和原件鴨肝，更有波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳等，最平每位$309起，而父親節當天也可享有優惠，一同帶家人共度溫馨節日！

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自助餐優惠｜六國酒店自助餐48折

灣仔六國酒店Le Menu「華麗盛宴自助晚餐」推出低至48折優惠，自助餐精選推介包括：堂弄原隻鮑魚鴨掌（每位1客）、芝士蘑菇焗蟹蓋、片皮鵝和原件鴨肝、波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、龍蝦蟹肉湯及花膠瑤柱羹湯汁濃郁、岩鹽燒日本鯖魚等，更送無限暢飲汽水、凍果汁、啤酒、紅白酒及氣泡酒。另外，父親節也可享有優惠，當日設有即影即有拍攝環節，留下珍貴的回憶。 

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灣仔六國酒店Le Menu自助餐優惠
預訂日期： 2025年5月29日18:00至6月4日23:59 
用餐日期：2025年5月30日至9月14日 
地址：香港灣仔告士打道72號六國酒店1樓 

【KKday 快閃限量搶 – 低至48折】4小時華麗盛宴自助晚餐

用餐時間：11:30 - 14:30／18:00 - 21:30 
優惠價：
成人 $499/位 （原價$955/位）
小童（3-11歲）$309/位（原價$845/位）
長者（60歲以上）$399/位（原價$636/位） 

用餐日期：2025年6月14-15日
優惠價：
成人 $638/位 （原價$955/位）
小童（3-11歲）$438/位（原價$845/位）
長者（60歲以上）$538/位（原價$636/位） 

預訂連結

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