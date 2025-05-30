公屋熱話｜舉報九旬老伯濫用公屋遭拒　港男呻不公：咁我幾時攞到三千呀?

【舉報濫用公屋 / 九旬長者】為加強打擊濫用公屋，政府於年初特設「舉報濫用公屋獎」，實名舉報成功者可獲得3,000元獎金及感謝狀，但得知疑有長者濫用公屋，應不應該為獲獎金舉報？

近日，有人在Facebook「香港公營房屋討論區」群組發帖，指日前舉報鄰居九旬公屋住戶收留伴侶居住，惟屋邨經歷「話由得佢喎」；而後又舉報另1名阿婆住戶留人過夜，而屋邨經歷表示不會告知調查進展，他不滿：「咁我幾時攞到三仟呀？玩我咩」引起網民熱議。

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公屋熱話｜舉報九旬老伯收留伴侶居住

樓主表示，他近日向屋邨經歷舉報九旬鄰居老伯，指他「收埋個大陸婆在單位居住」，惟經理表示「由得佢喎」，這令他無法獲得3,000元的獎金，而現如今「個阿伯成日罵我」。

隨後，樓主又舉報居住在同層的鄰居阿婆「收埋個大陸佬在單位內過夜」，詢問屋邨經理得知「不會告訴我調查進展喎」，對於這個答案樓主相當不滿，質疑「咁喎幾時攞到三千呀？？玩我咩！！」。

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公屋熱話｜網民意見兩極：支持樓主vs九十歲都搞？

此事引起網民熱議，不少人批評樓主為獲獎金「欺負老人家」，「為咗三千害阿婆阿伯瞓街，人唔止傻，心地仲係惡毒」、「做人唔好咁，阿伯阿婆都搞」、「樓主小心趕走個正正常常，搬個不正常，你就有福了」、「勸你善良」、「九十幾都攪」、「有問過房署，仔女冇戶籍，但去住，照顧老人家係冇問題嘅，只係住幾耐都冇資格加名」、「90歲以上，人家想有人陪伴，你都要搞人哋，唔好為了個少少錢，做埋個啲衰格事」。

不過，亦有網民認為舉報濫用公屋無錯，「支持樓主，我依家都閒唔中舉報下人哋濫用公屋單位」、「做得好」、「睇呢個post啲留言先知原來香港咁多人有同情心，咁不如唔啱你哋幫下手搬走啦？好多人等緊上樓，可唔可以都可憐下呢班人？」。

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