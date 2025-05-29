文娛藝術｜嶄新粵劇《新龍門客棧》7月西九公演 演出陣容如粵劇界天花板

由創意班主彭美施主辦 一連六場嶄新粵劇《新龍門客棧》，於7月15日 至20 日西九文化區戲曲中心大劇院公演，7月15日至17日一連三晚並重演3部精選粵劇。

包括:《白蛇許仙情越千年》、《新梁祝》及《新胡不歸》，7月18日至20日一連三晚演出嶄新粵劇《新龍門客棧》，卡士強勁，包括李龍、梁兆明、王志良、梁非同、梁燕飛、梁振文、莫華敏、廖國森、符樹旺、曉瑜等傾力演出，被形容為粵劇界天花版演員陣容。

發布會上出品人兼總策劃彭美施，聯同李龍、梁兆明、王志良、梁非同、梁燕飛、梁振文、莫華敏、廖國森、符樹旺、曉瑜等、武術總監韓燕明、擊樂領導高潤權、音樂領導彭錦信、舞美/燈光設計梁煒康、執行導演/編劇杜詠心、編劇李廷𩆨出席，一起為該劇揭開序幕。

施姐透露《新龍門客棧》投資不菲，單是劇中的布影及投影效果，已花數十萬元，加上天花版級的演員酬勞，可想而知製作費必定超過7位數字，但她認為既能為粵劇試出新彩虹是值得的。

她並特別感謝著名製片家兼導演吳思遠無私支持，推動傳統文化，思遠影業公司乃《新龍門客棧》的版權持有人，現授權《施製作發展有限公司》將《新龍門客棧》搬上粵劇舞台，授權費為港幣壹元正，只限舞台演出。

《新龍門客棧》劇本由杜詠心及李廷𩆨共同編劇及杜詠心被委以重任擔任執行導演，以徐克導演版本《新龍門客棧》作為參考藍本的粵劇《新龍門客棧》首度搬上粵劇舞台，是一次大膽嘗試，為讓觀眾入場欣賞更添趣味，杜詠心透露人物角色暫保密，只披露戲中梁非同會飾演林青霞演的邱美言一角。

梁燕飛飾演張曼玉飾演老闆娘角色，而且更比電影增加更多新角色及元素。故事情節有如一幕接一幕的心理戰，各路人馬雲集棧內，為殺為護忠臣之後，各懷鬼胎，如何演繹對於演員而言，是大考驗。。



武術總監韓燕明師傅再一次突破，各位演員將有耳目一新的武打招式，擊樂領導高潤權、音樂領導彭錦信，構想了澎湃音樂新元素，全面配合演出。





