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飲食情報｜美心港燈共推惜食減廢料理大賽 12道創意料理首度亮相

休閒消費

發布時間： 46 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

「你真惜食！」X「綠得開心計劃」創意料理大賽（攝：傅承嘉）

可持續發展成為現代餐飲新趨勢。由美心集團與香港電燈有限公司舉辦的「你真惜食！」X「綠得開心計劃」創意料理大賽，正是進一步推廣惜食減廢理念。

今日於中環啟動禮，由環境及生態局局長謝展寰、香港電燈有限公司董事總經理鄭祖瀛、美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威出席儀式，宣揚珍「惜」食材，將食材未被用盡的部分一同變成為餐盤上的佳餚。

（攝：傅承嘉）

美心跟港燈於今年2月至5月邀請美心廚師發揮創意，善用食材之所有部分成為精緻可口的「零浪費」美饌。部分精選佳餚更將於美心指定餐廳推出，讓大眾親身感受食材的無限可能。

中環大會堂美心皇宮舉行的「你真惜食！」x 「綠得開心計劃」創意料理大賽啟動儀式暨午宴。可持續發展已成為現代餐飲新趨勢，餐廳除了照顧「識飲識食」的顧客需要，更要回應日趨熱議的環境及氣候問題，美心集團（美心）與香港電燈有限公司（港燈）攜手推動可持續飲食，為進一步推廣惜食減廢理念。

（攝：丹妮絲）

而由5月至8月期間舉辦的「你真惜食！」X「綠得開心計劃」創意料理大賽，更會邀來就讀職專餐飲培訓學院的學生，以及全港中小學與公眾人士，發揮創意設計食譜，推動香港建立盡用食材的惜食文化。

啟動儀式上，由美心大廚創作的12道創意料理首次公眾亮相，綠色力量文志森博士 JP及鴻日農莊主理人黃展明就剩食處理提案、學校處理廚餘的方法和推廣低碳飲食的方法進行對談。
 

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