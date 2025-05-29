卸妝膏推薦2025︱《LDK》20款卸妝膏7款A級最平$69贏專櫃品牌　成分溫和高保濕輕鬆卸除濃妝

【卸妝膏／卸妝潔面／清潔力／保濕／卸妝油】想溫和又徹底卸除濃妝，必備卸妝膏！日本家品雜誌《LDK the Beauty》比較市面上20款人氣卸妝膏，選出卸妝力強、同時可以讓肌膚保持滋潤的產品推薦。

清潔力最强：卸妝油 VS 卸妝膏

市面上卸妝潔面產品衆多，應該如何選擇？《LDK》指出，以清潔力最强的卸妝產品舉例，卸妝油和卸妝膏的清潔能力最佳，其中卸妝油非常適合去除頑固妝容，例如濃妝或防水彩妝。但另一方面，卸妝油使用後會帶走皮膚中的油分，因此乾性膚質的人可能會感到乾燥和脫皮。

至於卸妝膏的清潔能力與卸妝油相似，非常適合卸除濃妝使用。特點在於將膏體塗抹在皮膚上時，它會隨著體溫融化並變成油狀質地，同時因出色的保濕性能、避免皮膚變得乾燥而受到歡迎。

4大測試項目

《LDK》是次經網上商店及門市購買了20款卸妝膏產品，並進行了以下四項測試：

【清潔力】將粉底液塗抹在顯現毛孔的皮膚模型上，然後塗上卸妝膏並用恆定的壓力揉搓，然後清洗，檢視卸妝效果。

【可用性】測試產品融化彩妝的程度和清洗難易度，及產品容器和附帶的刮刀的易用性。

【保濕力】將等量的每款卸妝膏塗抹在皮膚上摩擦一定次數，然後洗掉；比較一定時間前後的肌膚水分含量。

【成分】由專家兼前化妝品製造商研究員Hinako Ishiwata分析每款卸妝膏中的所有成分。

最終綜合評估結果排名會以「清潔力」和「保濕力」為重點，為大家進行推薦。

最新影片：

20款卸妝膏測試排名

（由低至高評分排列）

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第20名：Rafra Balm Orange Hot Cleansing Gel 100g

第19名：Kanebo DEW honey balm cleansing clear 180g

第18名：RMK W Treatment 卸妆膏 100g

第17名：GENICA Cleansing Balm RE 80g

第16名：KOSE Softymo Clear Pro Cleansing Balm CICA Black 90g

第15名：beplain 綠豆毛孔潔淨牛奶卸妝膏 100mL

第14名：THREE Balancing Cleansing Balm 90g

第13名：&honey skin care Cleansing Balm BLACK 90g

第12名：LuLuLun CLEAR BLACK Cleansing Toning Balm 90g

第11名：EITHER＆ PAPHA One-Shot Cleansing Balm 80mL

第10名：ANUA Vitamin 15 Pore Clear Cleansing Balm 95mL

第9名：KIREICOM Aqua Bank Cleansing Balm Pink 130g

第8名：塞尚CEZANNE 保濕潔膚膏 90g

第7名：INTELLIGE EX Kose Anterige EX Melting Balm W Cleanser 120g

第6名：BCL Cucupore C 黑頭清潔潔顏膏 90g

第5名：emiru 卸妝膏N 80g

第4名：菊正宗Kiku Masamune 米發酵卸妝膏 93g

第3名：Rosette DREAMY BALM 夢幻祛痘保濕補水卸妝霜 （準藥品）90g

第2名：Heart Percent Commas On Life 淨化潔面膏 80mL

第1名：ROSETTE DREAMY BALM 夢幻柔滑保濕卸妝霜 90g

各項功效最佳表現推薦

【清潔力最佳】

Heart Percent Commas On Life 淨化潔面膏

ROSETTE DREAMY BALM 夢幻柔滑保濕卸妝霜

BCL Cucupore C 黑頭清潔潔顏膏

【可用性最佳】

菊正宗Kiku Masamune 米發酵卸妝膏

【保濕力最佳】

菊正宗Kiku Masamune 米發酵卸妝膏

LuLuLun CLEAR BLACK Cleansing Toning Balm

【成分最佳】

ROSETTE DREAMY BALM 夢幻柔滑保濕卸妝霜

Heart Percent Commas On Life 淨化潔面膏

同場加映：《LDK》20款卸妝油排名

（由低至高評分排列）

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同場加映：消委會11款滿分卸妝液推薦

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