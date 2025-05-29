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卸妝膏推薦2025︱《LDK》20款卸妝膏7款A級最平$69贏專櫃品牌　成分溫和高保濕輕鬆卸除濃妝

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

《LDK》20款卸妝膏7款A級最平$69贏專櫃品牌　成分溫和高保濕輕鬆卸除濃妝

【卸妝膏／卸妝潔面／清潔力／保濕／卸妝油】想溫和又徹底卸除濃妝，必備卸妝膏！日本家品雜誌《LDK the Beauty》比較市面上20款人氣卸妝膏，選出卸妝力強、同時可以讓肌膚保持滋潤的產品推薦。

清潔力最强：卸妝油 VS 卸妝膏

市面上卸妝潔面產品衆多，應該如何選擇？《LDK》指出，以清潔力最强的卸妝產品舉例，卸妝油和卸妝膏的清潔能力最佳，其中卸妝油非常適合去除頑固妝容，例如濃妝或防水彩妝。但另一方面，卸妝油使用後會帶走皮膚中的油分，因此乾性膚質的人可能會感到乾燥和脫皮。

至於卸妝膏的清潔能力與卸妝油相似，非常適合卸除濃妝使用。特點在於將膏體塗抹在皮膚上時，它會隨著體溫融化並變成油狀質地，同時因出色的保濕性能、避免皮膚變得乾燥而受到歡迎。

4大測試項目

《LDK》是次經網上商店及門市購買了20款卸妝膏產品，並進行了以下四項測試：

  • 【清潔力】將粉底液塗抹在顯現毛孔的皮膚模型上，然後塗上卸妝膏並用恆定的壓力揉搓，然後清洗，檢視卸妝效果。
  • 【可用性】測試產品融化彩妝的程度和清洗難易度，及產品容器和附帶的刮刀的易用性。
  • 【保濕力】將等量的每款卸妝膏塗抹在皮膚上摩擦一定次數，然後洗掉；比較一定時間前後的肌膚水分含量。
  • 【成分】由專家兼前化妝品製造商研究員Hinako Ishiwata分析每款卸妝膏中的所有成分。

最終綜合評估結果排名會以「清潔力」和「保濕力」為重點，為大家進行推薦。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜頻頻鼻敏感難改善？　中醫拆解4大類型+改善方法

20款卸妝膏測試排名

（由低至高評分排列）

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第20名：Rafra Balm Orange Hot Cleansing Gel 100g

第19名：Kanebo DEW honey balm cleansing clear 180g

第18名：RMK W Treatment 卸妆膏 100g

第17名：GENICA Cleansing Balm RE 80g

第16名：KOSE Softymo Clear Pro Cleansing Balm CICA Black 90g

第15名：beplain 綠豆毛孔潔淨牛奶卸妝膏 100mL

第14名：THREE Balancing Cleansing Balm 90g

第13名：&honey skin care Cleansing Balm BLACK 90g

第12名：LuLuLun CLEAR BLACK Cleansing Toning Balm 90g

第11名：EITHER＆ PAPHA One-Shot Cleansing Balm 80mL

第10名：ANUA Vitamin 15 Pore Clear Cleansing Balm 95mL

第9名：KIREICOM Aqua Bank Cleansing Balm Pink 130g

第8名：塞尚CEZANNE 保濕潔膚膏 90g

第7名：INTELLIGE EX Kose Anterige EX Melting Balm W Cleanser 120g

第6名：BCL Cucupore C 黑頭清潔潔顏膏 90g

第5名：emiru 卸妝膏N 80g

第4名：菊正宗Kiku Masamune 米發酵卸妝膏 93g

第3名：Rosette DREAMY BALM 夢幻祛痘保濕補水卸妝霜 （準藥品）90g

第2名：Heart Percent Commas On Life 淨化潔面膏 80mL

第1名：ROSETTE DREAMY BALM 夢幻柔滑保濕卸妝霜 90g

各項功效最佳表現推薦

【清潔力最佳】

  • Heart Percent Commas On Life 淨化潔面膏
  • ROSETTE DREAMY BALM 夢幻柔滑保濕卸妝霜
  • BCL Cucupore C 黑頭清潔潔顏膏

【可用性最佳】

  • 菊正宗Kiku Masamune 米發酵卸妝膏

【保濕力最佳】

  • 菊正宗Kiku Masamune 米發酵卸妝膏
  • LuLuLun CLEAR BLACK Cleansing Toning Balm

【成分最佳】

  • ROSETTE DREAMY BALM 夢幻柔滑保濕卸妝霜
  • Heart Percent Commas On Life 淨化潔面膏

同場加映：《LDK》20款卸妝油排名

（由低至高評分排列）

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同場加映：消委會11款滿分卸妝液推薦

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