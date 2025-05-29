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呂濤米Lo 花Son Show︱Anson Lo激罕鏡頭前卸妝　公開真實素顏剖白內心　直言介意被指濃妝厚粉

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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AI 摘要
  • Anson Lo 鏡頭前卸妝
  • Anson Lo 坦言介意被指濃妝厚粉
  • 網民稱讚素顏，不再過於在意

【MIRROR／Anson Lo／盧瀚霆／教主／素顏／化妝】MIRROR人氣成員盧瀚霆（Anson Lo）的妝容問題一直備受網民關注，部分網民認為他過於濃妝厚粉、妝感傾向不自然。日前在節目《呂濤米Lo 花Son Show》中，Anson Lo竟罕見地在鏡頭前即場卸妝，大方展示真實素顏，並坦言內心其實介意被指濃妝厚粉。

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呂濤米Lo 花Son Show︱Anson Lo鏡頭前公開卸妝

Anson Lo的妝容曾多次引發討論，日前他在節目《呂濤米Lo 花Son Show》中直接回應「濃妝厚粉」的爭議，更於鏡頭前當場卸妝，公開素顏真面目。當節目組要求他即場卸妝時，Anson Lo毫不猶豫地答應。卸妝後雖然看起來略顯疲態，但膚色反而比化妝時更加白皙。對此他解釋，這與過去常被指濃妝厚粉有關。

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呂濤米Lo 花Son Show︱Anson Lo直言介意被指濃妝厚粉

Anson Lo解釋，自己天生膚色較白，若按照真實的膚色化妝，經常會被認為太厚粉，因此才會選擇比自己膚色更深色的粉底。他坦言有留意到網上一些指他濃妝厚粉的言論，過去的自己的確會很介意，甚至刻意化黑以呈現更陽剛的形象。但現在的他決定做回自己，不再過於在意外界的批評。

普遍大眾對我的感覺都是很濃妝、很白、很厚妝，覺得男人為何要化得那麼白。這幾年，我逐漸調整白的程度，調整到... 甚至我拍攝《深閨》MV時已經化得很黑，因為我那陣子的情緒不太好。面對輿論等一切，我覺得不如將自己化得更黑。普遍社會覺得黑等於有男子氣概，或者黑等於沒化妝，膚色白則是你塗抹了10層粉底。

花姐認為皮膚白是Anson Lo的優點，但卻反遭質疑，「年紀大通常會皮膚粗糙。我望住他，很少年紀大，皮膚都那麼好﹗」

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節目播出後，不少網民紛紛稱讚Anson Lo的素顏狀態，「唔化妝都幾好」、「素顏淡妝一樣咁好睇」、「唔係個個都敢當眾卸妝」、「素顏好睇好多」、「今時今日男人化妝無問題，唔好畫皮咁就得」。

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