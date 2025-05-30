減肥運動｜日本大熱深蹲操　每日3分鐘修腹兼減肥　做夠「呢幾數」即見成效

【日本／減肥／深蹲／運動】想要體態完美，除了瘦身更需要修身。日本知名教練研發出一套深蹲操風靡健身圈，只要每日3分鐘即可瘦身、減少腹部脂肪及改善姿勢等，不少日本女星經實測後都大力推薦！

日本NSCA認證肌力與體能教練坂詰真二於新書《1天3分鐘 找回纖細腰腿的女子深蹲操》提出「波浪深蹲操」，運動結合深蹲與伸展雙重效果，同步改善姿勢、提升代謝率並減少腹部脂肪。運動標榜每日僅需3分鐘，持續4星期即可見到成效，吸引不少日本女星實測，事後紛紛大讚效果明顯，帶起一股「波浪深蹲」熱潮。

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坂詰真二指出，身體消耗熱量大多源於食物，不少人認為只要做有氧運動便可瘦下來，惟運動大概只佔活動身體所消耗的熱量約3成；反而基礎代謝所消耗的熱量，卻佔了每日消耗熱量的6成，可見基礎代謝消耗的熱量遠超運動消耗熱量，因此只要肌肉量夠多，即使過著一般的生活，亦相對較容易瘦下來。

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然而，負責收納心臟、腸胃以及其他內臟的上半身雖然體積很大，但其肌肉量卻比想像中來得少，尤其女性的肌肉有七成集中在下半身，因此坂詰真二認為，想要肚子瘦下去、打造不易變胖的體質，就必須找回不斷減少的下半身肌肉，提升基礎代謝率；此外骨頭位置走樣，導致駝背或姿勢不良，同樣會讓人看上去變胖，因此只要調整骨頭與關節的位置，找回正確的姿勢，便可獲得改善。

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對此，坂詰真二提出「波浪深蹲」及「波浪伸展操」以下兩大實用深蹲操，這種深蹲訓練只需透過帶有伸展概念的深蹲訓練，以及隔日簡單進行伸展操調整身體姿勢即可，而者配合可有助增加肌肉量、提升基礎代謝率，燃燒囤積在小腹、雙腿及全身各處的脂肪：

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資料來源：《1天3分鐘 找回纖細腰腿的女子深蹲操》

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