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中小學試題｜小四中文搶分練習題答案　擬聲詞及量詞運用

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

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中文科搶分練習題答案。

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答案

一、重組句子

1.老師鼓勵學生們勇敢地表達自己的想法和意見。
2.許多參加者的目光被比賽的獎品吸引了過來。
3.他是一位經驗豐富但已年老的教師，深受學生們尊敬。
4.為了提高學習效率，我們要學會合理安排時間。
5.隨著科技發展，越來越多人開始使用電子書。
6.為了掌握最新的時事資訊，他每天都看新聞。

二、填充

1.嘰嘰喳喳
2.嘩啦嘩啦
3.汪汪
4.轟隆隆
5.潺潺
6.吱吱
7.滴滴答答
8.劈哩啪啦

三、成語

1.初出茅廬 
2.車水馬龍
3.守株待兔 
4.自相矛盾
5.空空如也
6.標新立異
7.三思而行
8.目不識丁

四、不供詞填充

1.冊
2.副 
3.齣
4.輛
5.級
6.朵
7.幅
8.道
9.筆

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