雪糕優惠｜7-11/OK便利店Häagen-Dazs買一送一優惠　4款全新口味即拎優惠券

【Häagen-Dazs/雪糕優惠/歐式甜品】兩大便利店推Häagen-Dazs雪糕買一送一優惠！即日起至6月10日在7-Eleven及OK便利店門市購買Häagen-Dazs全新「歐式甜品系列」，即享買一送一，4款口味包括意大利芝士蛋糕、牛奶拖肥肉桂條、雙重朱古力馬卡龍及士多啤梨紅桑子馬卡龍，即睇優惠詳情！

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Häagen-Dazs雪糕優惠｜4種歐式口味

想沉浸式享受歐式風情，現在無需長途飛行，只需4啖就能感受歐洲經典甜品的魅力！Häagen-Dazs™全新推出的「歐式甜品系列」正式登陸香港，帶來意大利芝士蛋糕、牛奶拖肥肉桂條及兩款法式馬卡龍口味，讓你用味蕾環遊歐洲，享受最Signature的甜蜜滋味。

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1. 意大利芝士蛋糕雪糕

濃郁滑順的芝士蛋糕風味，完美還原經典意大利甜點的質感與香氣。

2. 牛奶拖肥肉桂條雪糕

以西班牙傳統肉桂條為靈感，融合濃郁牛奶香，香甜中帶微微辛香，層次豐富。

3. 雙重朱古力馬卡龍雪糕

法式馬卡龍搭配濃郁雙重朱古力雪糕，甜而不膩，口感酥脆與絲滑完美結合。

4. 士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕

清新果香與細膩馬卡龍外殼交織，帶來酸甜平衡的法式浪漫。

Häagen-Dazs雪糕優惠｜7-11買一送一

由即日起至6月10日於7-Eleven及OK便利店門市購買Häagen-Dazs歐式甜品雪糕杯（100ml），使用優惠券即可享買一送一，原價每件$32，折後平均每件只需$16。

Häagen-Dazs雪糕優惠｜電子優惠券

7-Eleven電子優惠券：

▲ 7-Eleven電子優惠券

OK便利店電子優惠券：

▲ OK便利店電子優惠券

活動期間及使用細則

優惠券使用期限：2025年5月28日至2025年6月11日。

優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。

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