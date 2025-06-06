中小學試題｜常識科搶分練習題答案 3至5月本地及國際重大時事
升學教育
撰文： TOPick教育組
發布時間： 10 分鐘前
TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。
Answer
短答題
1. $10,000
2.李兆基
3.$2500
4.14周年
5.Skype
6.周一鳴
7.長5厘米、寬2.5厘米的國旗徽章
8.約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）
9.Chiikawa/吉伊卡哇
10.IShowSpeed/Darren Watkins Jr./甲亢哥
11.浪澄灣及東涌分校
12.仁滙醫務集團
選擇題
13.A
14.B
15.C
16.B
17.C
18.D
19.A
20.B
21.C
22.B
23.D
24.A
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