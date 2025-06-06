中小學試題｜常識科搶分練習題答案　3至5月本地及國際重大時事

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Answer

短答題

1. $10,000

2.李兆基

3.$2500

4.14周年

5.Skype

6.周一鳴

7.長5厘米、寬2.5厘米的國旗徽章

8.約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）

9.Chiikawa/吉伊卡哇

10.IShowSpeed/Darren Watkins Jr./甲亢哥

11.浪澄灣及東涌分校

12.仁滙醫務集團

選擇題

13.A

14.B

15.C

16.B

17.C

18.D

19.A

20.B

21.C

22.B

23.D

24.A

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