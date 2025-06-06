  • 26°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中小學試題｜常識科搶分練習題答案　3至5月本地及國際重大時事

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 小一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

常識科3至5月時事題答案。

TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。

前往免費下載練習工作紙

Answer

短答題

1. $10,000
2.李兆基
3.$2500 
4.14周年
5.Skype
6.周一鳴
7.長5厘米、寬2.5厘米的國旗徽章
8.約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）
9.Chiikawa/吉伊卡哇
10.IShowSpeed/Darren Watkins Jr./甲亢哥
11.浪澄灣及東涌分校
12.仁滙醫務集團

選擇題

13.A
14.B
15.C
16.B
17.C
18.D
19.A
20.B
21.C
22.B
23.D
24.A

最新影片推介：

TOPick一分鐘
九龍城寨展覽｜「九龍城寨光影之旅」免費開放　重現8大電影場景增魚蛋工場+啤膠廠

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

常識科 呈分試 中小學教育 中小學考試

最高瀏覽

六合彩｜六合彩得主女兒網上揭秘　4千字詳述父母中獎後性情劇變
六合彩｜六合彩得主女兒網上揭秘　4千字詳述父母中獎後性情劇變
猝死｜29歲女子於荃灣海之戀男友人家中浸浴　昏迷送院不治
猝死｜29歲女子於荃灣海之戀男友人家中浸浴　昏迷送院不治
麥詩敏｜前TVB主播麥詩敏歐遊違法　回港繼續被追討法律責任：唔使諗住走得甩
麥詩敏｜前TVB主播麥詩敏歐遊違法　回港繼續被追討法律責任：唔使諗住走得甩
急症室最長等候時間（06月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月05日 時間16:05）
精神健康丨42歲中學男教師疑墮樓　生前疑患抑鬱受工作壓力困擾
精神健康丨42歲中學男教師疑墮樓　生前疑患抑鬱受工作壓力困擾