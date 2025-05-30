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47人初選案｜再多4名被告刑滿釋放　岑子杰：要重新摸索紅線

政治

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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民陣前召集人岑子杰今出獄。（NOW新聞截圖）

初選案中第二批刑滿被告今晨出獄，包括民陣前召集人岑子杰、3位前區議員李嘉達、王百羽、譚凱邦，由警方專車送離。

自稱與社會脫節  難評論現在發生的事

岑子杰接受傳媒訪問時稱，自己不知道有什麼可以說，因過去四年服刑，認為已與社會脫節，「要我去評論現在發生的事，真係無能為力，因為講任何嘢都有啲不負責任。」他有說，不知道4年間外界有何轉變，自己而言，經過過不開心、無力感，但亦慢慢恢復，「我都希望大家振作起來，反正都要生活，咁我哋就好努力咁生活。」他又說，未來可以做什麼，「究竟條紅線喺邊，我都要重新摸索。」

被問到現時是否覺得自由，岑稱不知道，「可能你聽日已經見我唔到，咁可能未必係一個自由狀態。」形容自己心情複雜，有開心有擔心，又稱若傳媒肯問，自己就肯回應。

岑子杰：暫無打算離港 因仍有很重要的人在

被問到會否離開香港，岑子杰稱，暫時沒打算離開，因為香港仍有很重要的人在。對自己的期許是「記住仍然受苦的人。」

去年11月判刑時，4人被界定為要「積極參與者」，判監4年3個月。

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