國際調解院｜外長王毅引「六尺巷」典故　籲善用調解化干戈為玉帛

國際調解院公約簽署儀式今日在港舉行，外長王毅致辭時引用「六尺巷」典故，呼籲善用調解，以互諒的方式處理矛盾，就能化干戈為玉帛。

王毅說，「六尺巷」的典故說的是鄰里雙方通過調解，各自退讓三尺，不僅成功化解糾紛，還形成了方便大家通行的六尺巷。

▲ 外長王毅。（曾耀輝攝）

王毅表示，在全球化的今天，人類命運緊密相連。只要大家善用調解的辦法，以互諒的方式處理矛盾，就能化干戈為玉帛，變高牆為通途。

六尺巷現位於安徽桐城，去年國家主席習近平曾到此處考察。

相傳清朝康熙年間，文華殿大學士兼禮部尚書張英在桐城的家人與鄰居吳家發生宅基地糾紛，張家人馳書京城向張英求助。張英在家書中題詩一首，「一紙書來隻為牆，讓他三尺又何妨？」張家人收信，主動讓了三尺﹔吳家人受此感動，也退讓三尺。由此，成就了六尺巷的佳話。

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