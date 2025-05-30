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國際調解院｜調解院秘書長由理事會從締約國國民中任命　任期5年

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 林夏薇 哈佛大學 羅家英 關稅戰 新冠肺炎 中一入學 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

國際調解院總部將設於舊灣仔警署的大樓，最快今年底開幕。（梁偉榮攝）

國際調解院公約簽署儀式今舉行，國際調解院官網今日上線。公約內容亦對外公開，根據公約，調解院的職能有5個，包括為解決國際爭議提供調解服務。總部設於香港，但可根據需要在別處設立區域辦事處。

架構方面，調解院設有理事會及秘書處，及調解員名單。理事會由締約國各派一名代表組成，每年選舉一名主席，另可選舉一名或數名副主席，任期與主席相同。每年在總部舉行一次年會。

除經理事會批准 正副秘書長不得從事其他職務或職業

理事會可任命秘書長和副秘書長，秘書長由理事會從締約國國民中任命。秘書長是調解院的法定代表和首席官員，任期5年，可連任一次，可參加理事會會議，但無投票權。公約又提到，秘書長的職責，不得與執行任何政治任務相聯繫。除經理事會批准，秘書長或副秘書長不得擔任任何其他職務，或從事任何其他職業。

國際調解院日後將可處理三類不同爭議，第一類是國家和國家之間的爭議，第二類是國家和另一個國家人民之間的爭議，第三類是國際性的商業爭議。

調解費用，由秘書長根據理事會通過的規則和條例確定。除非爭議各方另有約定，調解員的費用和開支以及調解院調解服務和設施的使用費用，應由爭議各方平均分攤。

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