癌症福音｜本港1年增逾3.5萬人罹癌　3大抗癌新藥惠及癌症病人

【癌症／藥物／癌症治療】癌症新希望！全球前16大腫瘤醫學製藥公司百濟神州（BeOne）目前已在港提供3款自主研發的創新抗癌藥物，並計劃透過香港「1+」新藥審批機制，加速引進更多符合國際指引的腫瘤治療方案。

癌症福音｜3款新抗癌藥物

根據香港癌症統計，血癌、鼻咽癌及肺癌為3大常見癌症。BeOne香港及台灣總經理陳益雅表示，公司現已在港引入：

BTK抑制劑： 獲批用於四種B細胞惡性腫瘤與白血病，包括慢性淋巴細胞白血病

獲批用於四種B細胞惡性腫瘤與白血病，包括慢性淋巴細胞白血病 PD-1抑制劑： 已取得食道癌、非小細胞肺癌及胃癌共6項適應症，預計2025年下半年再新增2項

已取得食道癌、非小細胞肺癌及胃癌共6項適應症，預計2025年下半年再新增2項 IL-6抑制劑：針對免疫相關治療

陳益雅強調，上述新藥將會配合「好藥港用」政策，縮短創新藥物落地時間。據悉，目前PD-1抑制劑全球臨床試驗已涵蓋45國逾2.5萬名患者。

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癌症福音｜藥研公司推動本地醫療協作

除開發藥物外，BeOne積極與香港醫療機構合作，近期獲柏臻慈善信託頒發「慢性淋巴性白血病最佳推動夥伴」獎項。公司表示將持續透過患者教育與社區支持，提升癌症防治意識。

隨著香港癌症發病率年均增長2.4%，根據醫管局統計，2022年新症逾3.5萬宗。BeOne強調將以「根除癌症」為核心，擴大高質量治療選擇，回應公共衛生需求。

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