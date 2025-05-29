王毅訪港｜王毅下午抵港　晚上料出席外交部駐港公署晚宴

中共中央政治局委員、外交部長王毅今日（29日）下午抵港。據了解，今次赴港，主要為出席明日舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。陪同王毅來港的，還有外交部副部長華春瑩。

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據悉，王毅晚上會出席外交部駐港公署舉行的歡迎晚宴，特首李家超亦會出席。明日出席簽署儀式後，港府亦會設宴接待。

王毅上次來港，是2022年6月30日陪同國家主席習近平出席香港回歸25周年慶典。

李家超在今日行政長官答問會上亦指，國際調解院設於香港，公約簽署儀式在港舉行，除了充分顯示香港在國際調解方面的優勢和實力，更提升香港的國際地位，進一步促進香港的國際交往合作。他感謝中央給予香港這個極為重要的國際地位。

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