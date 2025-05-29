  • 27°C

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅訪港｜王毅下午抵港　晚上料出席外交部駐港公署晚宴

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

王毅時隔三年再度訪港，明日將出席國際調解院簽署儀式。（外交部官網圖片）

中共中央政治局委員、外交部長王毅今日（29日）下午抵港。據了解，今次赴港，主要為出席明日舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。陪同王毅來港的，還有外交部副部長華春瑩。

點擊圖片放大
+7
+6

據悉，王毅晚上會出席外交部駐港公署舉行的歡迎晚宴，特首李家超亦會出席。明日出席簽署儀式後，港府亦會設宴接待。

王毅上次來港，是2022年6月30日陪同國家主席習近平出席香港回歸25周年慶典。

李家超在今日行政長官答問會上亦指，國際調解院設於香港，公約簽署儀式在港舉行，除了充分顯示香港在國際調解方面的優勢和實力，更提升香港的國際地位，進一步促進香港的國際交往合作。他感謝中央給予香港這個極為重要的國際地位。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

長和賣港口｜外交部回應是否就交易展開調查　港澳辦轉載梁振英觀點：商人也有祖國
17:02 2025/03/18
長和賣港口｜外交部回應是否就交易展開調查　港澳辦轉載梁振英觀點：商人也有祖國
中美關係｜中國外交部：強烈譴責美非法制裁港官　決定制裁涉港問題表現惡劣美官員、議員
16:16 2025/04/21
中美關係｜中國外交部：強烈譴責美非法制裁港官　決定制裁涉港問題表現惡劣美官員、議員
【七一回歸】習近平抵港5名副國級領導人隨行　包括外交部長王毅、港澳辦主任夏寶龍
17:39 2022/06/30
【七一回歸】習近平抵港5名副國級領導人隨行　包括外交部長王毅、港澳辦主任夏寶龍

你可能感興趣

長和賣港口｜外交部回應是否就交易展開調查　港澳辦轉載梁振英觀點：商人也有祖國
17:02 2025/03/18
長和賣港口｜外交部回應是否就交易展開調查　港澳辦轉載梁振英觀點：商人也有祖國
中美關係｜中國外交部：強烈譴責美非法制裁港官　決定制裁涉港問題表現惡劣美官員、議員
16:16 2025/04/21
中美關係｜中國外交部：強烈譴責美非法制裁港官　決定制裁涉港問題表現惡劣美官員、議員
【七一回歸】習近平抵港5名副國級領導人隨行　包括外交部長王毅、港澳辦主任夏寶龍
17:39 2022/06/30
【七一回歸】習近平抵港5名副國級領導人隨行　包括外交部長王毅、港澳辦主任夏寶龍
一國兩制 地緣政治 中共中央政治局 王毅 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

癌症殺手｜一家三口全患癌揭「1用餐習慣」釀禍　醫生：很多家庭都中
癌症殺手｜一家三口全患癌揭「1用餐習慣」釀禍　醫生：很多家庭都中
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
急症室最長等候時間（05月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間12:05）
雪糕推薦2025︱雪糕色素添加劑可致腸炎影響專注力　28款雪糕成分檢閲推薦不含「E仔」雪糕雪條安全清單
雪糕推薦2025︱雪糕色素添加劑可致腸炎影響專注力　28款雪糕成分檢閲推薦不含「E仔」雪糕雪條安全清單