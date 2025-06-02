WhatsApp亂碼廣告睇唔明？網民問：「Printer壞咗？定我對眼壞咗？」

【網絡熱話 / WhatsApp】近日，有網民發現港鐵站內出現一個古怪廣告，廣告內容明顯為一個WhatsApp對話，惟內容疑似出現印刷問題，導致內容不明不白。

這個亂碼廣告一經曝光，隨即引發網上討論。不少網民留言：「我究竟睇咗啲乜？」、「印錯咗？炒得喎。」、「定係宣傳手法嚟？」

甚至有網民笑言：「WhatsApp嘛，可能係加密咗個廣告呢！」

結果，這位網民一語中的。

故意讓人睇唔明？WhatsApp：「冇錯，就連我哋都睇唔到、聽唔到。」

WhatsApp其後透過社交媒體正式「解畫」，指其「亂碼」廣告正是一場宣傳活動，突顯WhatsApp預設的內置私隱保護－端對端加密技術（End-to-End Encryption）。

WhatsApp解釋：「我們刻意為廣告上的對話「加密」，希望讓大眾能更直觀地明白何謂端對端加密。你的私人訊息，沒有人能看到、聽到或分享，即使WhatsApp也不能。」

WhatsApp補充，無論是文字、語音、照片、影片、文件、目前位置或動態更新，所有私人訊息均經過端對端加密，只有用戶和通訊對象可存取他們對話的內容，即使WhatsApp也不能。該功能是預設的，因此用戶無需啟用任何特別設定，便可確保訊息得到保護。

WhatsApp近年開發更多私隱保護功能，例如限時訊息、對話鎖定及最近推出的「進階對話私隱」。此項設定適用於個人與群組對話，啟用此設定後，用戶可防止他人匯出對話內容，以及阻止媒體檔案自動下載至對方裝置。

(特約)