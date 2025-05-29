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女神配對計劃︱李芷晴梁敏巧葉蒨文關嘉敏羅毓儀擇偶條件曝光　參賽者身懷絕技令阿Bob「驚艷」

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 28 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

真人騷戀綜《女神配對計劃》6月8日首播，1日搶先看五大女神曝光擇偶條件＋戀愛幻想。

【戀愛綜藝 / 女神配對計劃 / 林盛斌 / 梁敏巧 / 葉蒨文 / 李芷晴 / 關嘉敏 / 羅毓儀】TVB全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob），「星級花生團」攜手為無綫五大女神「東張女神」梁敏巧（Maggie）、「愛回家女神1號」葉蒨文（Sophie）、「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie/Step）、「扮嘢女神」關嘉敏（Carman），及「童顏女神」羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友。

女神配對計劃｜姜大衛仔仔姜卓文鍾情李芷晴　Baby Face誓追求梁敏巧遭狠批

女神配對計劃｜五大女神擇偶條件、戀愛幻想曝光

節目將於下周日（6月8日）晚正式首播，為了預熱「女神配對潮」，TVB於本周日晚（6月1日）播《女神配對計劃花生搶先看》，直擊阿Bob、及首輪「星級花生團」代表江美儀、麥玲玲、陸浩明、陳懿德及製作組面試逾700位參賽者的精彩海選現場；亦會帶觀眾了解五位女神的內心世界，擇偶條件及戀愛幻想。

五位女神中，Yuki、Sophie及Step均為「外貌協會」，Yuki：「咁第一眼一定係個樣先」，Sophie講到明喜歡「眼細男」、Step則喜愛「高大男」；至於梁敏巧及Carman，則分別鍾情「霸道總裁」及「有Feel男」。揚言希望在節目中遇到真命天子的Step，更講到明向「幽默男」說不：「好憎啲搞爛gag嘅人。」

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女神配對計劃｜海選現場驚變「雜技Show」！

參賽者方面，《花生搶先看》共精選了16名「勇者」，並絕對可以「各適其式」形容，當中較令人有記憶點的，有自封「中二病」兼擅於破地獄的「冥夜」、於猛男餐廳打工的「青筋波袁偉豪」Ray、KOL梁景𡺤Jason、自稱身家接近一億的「一陽指奇人」林偉麟、「雞冠林敏驄」王維燁、自覺似吳彥祖的「Chok甫王」卡敵官，及「寫詩奇人」黃志華等。

以上每位參賽者均身懷絕技，令人一見難忘，就連見慣大場面的美儀姐及林盛斌亦被「驚艷」至多番失控，場面爆笑。

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女神配對計劃｜托下巴餵食　女方嚇至花容失色

先說主攻「視覺系」的三位參賽者。第一位報稱體適能教練兼任職猛男餐廳的「青筋波袁偉豪」Ray，除樣子酷似袁偉豪，充滿爆炸力的胸肌及麒麟臂亦相當搶焦，加上胸肌及手臂上布滿青筋，故被取花朵「青筋波」。

Ray在才藝表演環節學以致用，將猛男餐廳學的「冧女」招式套用在阿Bob身上；以真空狀態步向阿Bob的Ray，先用手上的朱古力餵食阿Bob，並溫柔地叫阿Bob：「唔使望住我，放鬆啲先！」之後又托住已呆掉的阿Bob的下巴、為阿Bob抹嘴，成功引發全場爆笑。

女神配對計劃｜Jason捉實陳懿德埋身大跳猛男舞

第二位是同樣任職過猛男餐廳的Jason；樣子帶點稚氣的Jason邀請德德示範「猛男舞步」，全程不但靠得德德極近，又拉著德德的玉手起勢起舞。眼見Jason愈跳愈有勁，原本已嚇至眼凸的美儀姐即時大聲喊停，並搞笑地搬出羅天宇說：「得喇，夠喇，可以停喇，因為我真係識羅天宇嘅！」場面爆笑。

過程中被Jason嚇至一味只懂傻笑的德德，受訪時笑言覺得Jason的「狂野」與Sophie相當合襯，到底Jason最後能否順利入圍、與Sophie進一步了解？密切留意節目。

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另外花生指數極高的，還有主攻「燒腦系」的「一陽指奇人」林偉麟及「玄學版林敏驄」王維燁。自稱有成六、七千萬身家的林偉麟，在現場大展奇異武功，不但360度來回在面試現場大玩「旋風式踢腿」，還大晒「一陽指」兼大談「死穴」理論：「人體有36個死穴，我哋一陽指一篤佢就死」，並在阿Bob自告奮勇的情況下作即場示範。

二人上演了一輪「兵捉賊」鬧劇後，林偉麟即出動「一陽指」直擊阿Bob死穴，不過未知是否留力關係，阿Bob被擊中後安然無恙，「一陽指」孰真孰假相當離奇。

女神配對計劃｜「雞冠林敏驄」晒天花板九唔搭八絕技

另一「燒腦奇人」，是被封為「再版林敏驄」的王維燁！自稱「唔係好識講嘢」的王維燁，全程對答可謂妙語連珠，連出名轉數快的阿Bob亦甘拜下風！報稱現職音樂老師的維燁，被問到月入時先是突然表示自己已經冇做。

但當花生團追問：「咁之前有做時賺到幾多錢？」王維燁即開始發功：「有多有少，有接show咯」、問：「一個月唱到幾多場？」、答：「有時商演有時夜場」、問：「即係一個月幾多場？」答：「都係等通告」問：「即係大概有幾多場？」王：「多嘅話就會多啲咯。」

由於王全程對答極之玄妙，答非所問之餘又答咗等於冇答，最令阿Bob忍不住大嗌投降：「咁點同你傾偈呀？同阿林敏驄傾緊偈呀依家。」之後Bob再與王維燁就其「自然醒髮型」及「異地戀定義」進行了進一步爭論，過程十分抵死，萬勿錯過。

女神配對計劃︱TVB拍愛情配對真人騷　公開梁敏巧/葉蒨文/李芷晴/關嘉敏/羅毓儀Profile＋MBTI招親

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