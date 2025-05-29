  • 26°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮｜ZARA九龍灣分店突發結業　3個月連執2間全港剩8分店

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

ZARA九龍灣分店突發結業，3個月連執2間，全港剩8分店。

【結業潮/ZARA分店結業】時裝品牌ZARA再有分店結業！繼3月關閉元朗分店後，位於九龍灣德福廣場的分店亦已結束營業，ZARA官網及德福廣場官網已刪除該店的相關資料。隨著該店結業後，目前全港僅剩下8間ZARA分店。

最新影片：

TOPick一分鐘
「九龍城寨光影之旅」免費開放 重現8大電影場景 增魚蛋工場/啤膠廠

結業潮｜ZARA九龍灣分店結業

香港結業潮繼續蔓延，ZARA近年亦開始縮減香港分店。有網民發現開業10多年的九龍灣德福廣場分店，亦已經結業。ZARA官網德福廣場官網，均已刪除該店舖的資料，而Google搜尋頁面上亦顯示該店永久停業。

點擊圖片放大
+2

結業潮｜3個月連執2間

ZARA為西班牙時裝集團Inditex Group旗下品牌，集團所屬的Bershka、Pull & Bear早前相繼撤出香港，ZARA亦大受影響。去年10月，開業近13年、佔地6.2萬平方呎將軍澳新都城中心分店結業；今年3月，開業近10年的元朗形點分店亦宣告結業，舖位由MUJI無印良品頂替。事隔不足3個月，九龍灣店亦被揭已結業，目前全港只剩下8間分店。

ZARA九龍灣德福商場分店（已結業）

地址：九龍灣德福廣場一期G01-02號舖

ZARA分店地址

分店地址
中環店中環皇后大道中70號卡佛大廈
國金中心店中環國際金融中心商場ifc mall 1樓1067-72號舖
金鐘店金鐘太古廣場 Pacific Place L1 121號舖
銅鑼灣店銅鑼灣時代廣場4樓414-416號舖 （Ladies）、418-421號舖（Men & Kids）
尖沙咀店海港城港威商場L2 2210及2328號舖
圓方店九龍站圓方水區1051-54號舖（女裝）、木區1056-57號舖（男裝）
沙田店沙田新城市廣場一期L3 335號舖
機場店機場一號客運大樓離港層（L6）禁區近5號登機閘口

更多結業潮相關報道：

結業潮｜ZARA將軍澳店營運13年宣布結業　全港只剩10間網民分析4大主因

結業潮丨ClubONE「時尚康山」分店租約期滿 5.25結業　婚宴集團受港人北上消費熱潮影響

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

結業潮｜開業8年「叁拾士多」觀塘店5.31停業　預告7月同區開新店
16:58 2025/05/28
結業潮｜開業8年「叁拾士多」觀塘店5.31停業　預告7月同區開新店
結業潮｜人氣馬拉菜「蘇媽.蘇媽」2店疑落閘結業　高峰期擁7分店網民分析致命原因
12:47 2025/05/27
結業潮｜人氣馬拉菜「蘇媽.蘇媽」2店疑落閘結業　高峰期擁7分店網民分析致命原因
結業潮｜台灣過江龍Dazzling Cafe撤出香港　尖沙咀最後分店5.31結業　招牌蜜糖吐司掀打卡熱
11:52 2025/05/26
結業潮｜台灣過江龍Dazzling Cafe撤出香港　尖沙咀最後分店5.31結業　招牌蜜糖吐司掀打卡熱
結業潮︱屹立大角咀25年小店 「車品品」6.10告別街坊　結業前只供應兩項貴價食品？
12:05 2025/05/26
結業潮︱屹立大角咀25年小店 「車品品」6.10告別街坊　結業前只供應兩項貴價食品？
結業優惠｜DONKI分店結業大減價　精選零食$1起/玩具精品低至7折
16:13 2025/05/23
結業優惠｜DONKI分店結業大減價　精選零食$1起/玩具精品低至7折
759阿信屋優惠｜大角咀759阿信屋結業　全線分店推減價優惠指定貨品買一送一
14:55 2025/05/23
759阿信屋優惠｜大角咀759阿信屋結業　全線分店推減價優惠指定貨品買一送一

你可能感興趣

結業潮｜開業8年「叁拾士多」觀塘店5.31停業　預告7月同區開新店
16:58 2025/05/28
結業潮｜開業8年「叁拾士多」觀塘店5.31停業　預告7月同區開新店
結業潮｜人氣馬拉菜「蘇媽.蘇媽」2店疑落閘結業　高峰期擁7分店網民分析致命原因
12:47 2025/05/27
結業潮｜人氣馬拉菜「蘇媽.蘇媽」2店疑落閘結業　高峰期擁7分店網民分析致命原因
結業潮｜台灣過江龍Dazzling Cafe撤出香港　尖沙咀最後分店5.31結業　招牌蜜糖吐司掀打卡熱
11:52 2025/05/26
結業潮｜台灣過江龍Dazzling Cafe撤出香港　尖沙咀最後分店5.31結業　招牌蜜糖吐司掀打卡熱
結業 德福廣場 Telford Plaza 時裝服飾 商場

最高瀏覽

癌症殺手｜一家三口全患癌揭「1用餐習慣」釀禍　醫生：很多家庭都中
癌症殺手｜一家三口全患癌揭「1用餐習慣」釀禍　醫生：很多家庭都中
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸
衛詩雅丈夫︱周祉安自揭手術留後遺症　受盡折磨感激衛詩雅悉心照顧：三生有幸
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
伍允龍李蔓瑩拍拖︱伍允龍脫單認與李蔓瑩戀情　成功奪女神Renee芳心：希望大家俾多啲空間我哋
急症室最長等候時間（05月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間12:05）
雪糕推薦2025︱雪糕色素添加劑可致腸炎影響專注力　28款雪糕成分檢閲推薦不含「E仔」雪糕雪條安全清單
雪糕推薦2025︱雪糕色素添加劑可致腸炎影響專注力　28款雪糕成分檢閲推薦不含「E仔」雪糕雪條安全清單