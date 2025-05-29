結業潮｜ZARA九龍灣分店突發結業　3個月連執2間全港剩8分店

【結業潮/ZARA分店結業】時裝品牌ZARA再有分店結業！繼3月關閉元朗分店後，位於九龍灣德福廣場的分店亦已結束營業，ZARA官網及德福廣場官網已刪除該店的相關資料。隨著該店結業後，目前全港僅剩下8間ZARA分店。

最新影片：

結業潮｜ZARA九龍灣分店結業

香港結業潮繼續蔓延，ZARA近年亦開始縮減香港分店。有網民發現開業10多年的九龍灣德福廣場分店，亦已經結業。ZARA官網及德福廣場官網，均已刪除該店舖的資料，而Google搜尋頁面上亦顯示該店永久停業。

▼ 點擊圖片放大 +2

結業潮｜3個月連執2間

ZARA為西班牙時裝集團Inditex Group旗下品牌，集團所屬的Bershka、Pull & Bear早前相繼撤出香港，ZARA亦大受影響。去年10月，開業近13年、佔地6.2萬平方呎將軍澳新都城中心分店結業；今年3月，開業近10年的元朗形點分店亦宣告結業，舖位由MUJI無印良品頂替。事隔不足3個月，九龍灣店亦被揭已結業，目前全港只剩下8間分店。

ZARA九龍灣德福商場分店（已結業）

地址：九龍灣德福廣場一期G01-02號舖

ZARA分店地址

分店 地址 中環店 中環皇后大道中70號卡佛大廈 國金中心店 中環國際金融中心商場ifc mall 1樓1067-72號舖 金鐘店 金鐘太古廣場 Pacific Place L1 121號舖 銅鑼灣店 銅鑼灣時代廣場4樓414-416號舖 （Ladies）、418-421號舖（Men & Kids） 尖沙咀店 海港城港威商場L2 2210及2328號舖 圓方店 九龍站圓方水區1051-54號舖（女裝）、木區1056-57號舖（男裝） 沙田店 沙田新城市廣場一期L3 335號舖 機場店 機場一號客運大樓離港層（L6）禁區近5號登機閘口

更多結業潮相關報道：

結業潮｜ZARA將軍澳店營運13年宣布結業 全港只剩10間網民分析4大主因

結業潮丨ClubONE「時尚康山」分店租約期滿 5.25結業 婚宴集團受港人北上消費熱潮影響

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5