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VIVA團歌MV｜MIRROR邱傲然執導拍攝VIVA一周年團歌MV　Tiger以啦啦隊為題打造熱血成軍故事

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

MIRROR邱傲然執導拍攝VIVA一周年團歌MV，Tiger以啦啦隊為題打造熱血成軍故事。

【姜咏鑫 / 李晞彤 / 馬思惠 / 張鈊貽 / 邱傲然 / 團歌MV / VIVA / MIRROR】MIRROR成員邱傲然Tiger近日再次挑戰MV導演工作，為女團 VIVA的一周年團歌 《不夠浪漫的我們》執導，以啦啦隊成軍故事為主題，展現青春熱血的團隊精神。儘管Tiger拍攝時，同時忙於 「鷹小組」演唱會及舞台劇排練，他仍爽快接下重任，更直言這是難能可貴的學習機會。 

Tiger說：「有日瞓醒花姐打給我說VIVA想找我拍MV，我即時舉腳贊成。因為覺得好好玩，未試過拍MV，還是女團MV，應該是頗高挑戰性，一個好難得得學習機會，當然亦覺得很榮幸，這首歌對VIVA意義重大，是他們成軍一周年的作品，沒想到會交給我來拍MV，亦是自己一直想做，會好好玩，所以想都沒想就答應了。」

MIRROR演唱會丨邱傲然為演唱會執導短片　邱傲然領MIRROR隊友Chok爆演出

VIVA團歌MV｜以啦啦隊為題打造熱血成軍故事

MV以啦啦隊為主題，Tiger透露構思源自 VIVA在903籃球賽的表演，說：「 在藍球場上看到她們的啦啦隊演出，是很吸睛，一個讓大眾認識她們的重要時刻，新歌是他們成軍一周年，想真實放一些他們發生過的情節，令她們覺得這個MV更加有意義、有份量。」

而對於自己的表現， Tiger覺得合格，因為拍攝在預計之內完成，未來希望有更加多機會參與拍攝及幕後工作，多認識人，因為畢竟自己都是讀相關課程，但學藝未精。

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VIVA團歌MV｜Tiger被讚「暖男導演」　Carina烈日下拍攝暈倒

至於拍攝期間，成員Carina因食物中毒不適，更在烈日下的沙灘場景暈倒，Tiger坦言一度擔心進度：「當時心想死火了！因為知道她前幾天已經不舒服，偏偏當日拍沙灘場口，烈日當空就真的好難捱，但佢超級犀利，下午返回室內景，她已經復活，所以我覺得都是一個專業表現。」

而合作後被VIVA成員大讚是 「暖男導演」，Tiger笑言想不起自己做了什麼特別暖心的事，反而大讚VIVA四個女生率真，吵吵鬧鬧氣氛愉快！而且她們非常配合、有禮貌，整個合作過程都很開心。

VIVA團歌MV｜MIRROR兄弟邀請執導舉雙腳贊成

問到將來會否為MIRROR兄弟或其他歌手執導MV，Tiger興奮表示：  「如果兄弟或其他歌手找我拍MV，當然舉腳贊成！這份信任很難得，而且導演工作真的很有滿足感，有機會一定會繼續做。」

至於如何精進導演技巧，Tiger覺得要不斷在實踐中學習，做幕前時會留意別人的拍攝手法，平日多看不同國家的MV，吸收靈感，也會主動請教前輩，希望不斷進步。」這次MV合作，不僅讓Tiger再嘗導演工作的樂趣，亦見證了VIVA的專業。

女團VIVA︱Carina拍《不夠浪漫的我們》MV食物中毒暈低　MIRROR邱傲然獲封暖男導演

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