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澳門派錢收緊｜豁免大灣區工作惟不包香港　何敬康：應考慮港澳深厚聯繫適度放寬

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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熱門 李蔓瑩 結業潮 關稅戰 哈佛大學 中一入學 新冠肺炎 DSE2025 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

澳門派錢門檻收緊。

澳門派錢今年會調整門檻，增去年必須逗留澳門最少183日，有八類情況可獲豁免，如在大灣區城市工作可獲豁免，但不包香港。本身亦是澳門人的立法會議員何敬康冀適度放寬符合資格在港工作澳門人的標準。

何敬康亦不符資格  冀考慮港澳之間深厚聯繫和頻繁交往

在新規限下，何敬康亦不符合資格。他回應TOPick查詢時表示，注意到澳門現金發放計劃不包括在香港工作的澳門人，認為澳門政府應該考慮港澳之間的深厚聯繫和頻繁交往，不少在港工作澳門人仍然有大量聯繫和資產等在澳門，也經常來往兩地對澳門經濟有貢獻，可否考慮進一步適度放寬符合資格在港工作澳門人的標準，又或在「照顧澳門家庭成員」方面給予更寬鬆處理。

澳門自2008年開始派現金，今年都一樣，永久居民10,000元，非永久居民6,000元，但會調整門檻。澳門政府今日公布，完成討論《2025年度現金分享計劃》行政法規草案，增去年必須要逗留在澳門最少183日才有資格領取。三類人可以豁免，在2024年內未滿22歲而父母其中一方合資格，以及正領取殘疾津貼或殘疾金的人。

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另外，八類情況可提交文件申請，包括年滿65歲居於內地、在外地履行公務、居於橫琴合作區或在大灣區內地城市工作或就讀等，會視為身處澳門。但在香港工作不獲豁免。

澳門行政法務司司長張永春：

我們希望透過這些款項給予更多更精準的幫助，特區政府明確表示完善計劃所節省的開支不是用於財政儲備，而是用作社會中最需要幫助的群體和行業。

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